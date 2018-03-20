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РАН: законопроект о науке не предусматривает создание современной системы ее управления
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РАН: законопроект о науке не предусматривает создание современной системы ее управления 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Создание современной системы управления наукой не предусмотрено в законопроекте о научной и инновационной деятельности в России, который разрабатывает Минобрнауки, сказал в ходе парламентских слушаний вице-президент Российской академии наук (РАН) Юрий Балега.
Во вторник в Совете Федерации проходят парламентские слушания на тему «О проекте федерального закона „О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации“.
»Не предусмотрено создание современной системы управления наукой. Акцент сделан на формальных бюрократизованных механизмах. Говорилось много о том, что используемый понятийный аппарат не соответствует международным нормам и не имеет юридического толкования", — отметил Балега.
Он добавил, что в тексте документа отсутствует положение об особой роли РАН. По его мнению, роль РАН в разработке научно-технической стратегии и политике в стране занижена. «РАН считает, что представленный законопроект может быть основой для подготовки системного проекта, который будет регулировать законодательную деятельность в сфере науки в нашей стране. Второе, мы считаем, что необходимо продолжить работу по внесению изменений в законопроект, подготовить предложения по внесению изменений в те федеральные законы, которые ассоциируются с этим законопроектом», — добавил он.
Также академия предлагает уточнить понятийный аппарат законопроекта, его структуру, вопросы организационной структуры управления наукой и вопрос финансового обеспечения науки. «Мы предлагаем отдельно уточнить нормы, определить статус академии наук — нужно поработать очень внимательно, так как это должно быть увязано с теми изменениями, которые были внесены президентом России в 253-й закон о РАН», — заключил он.
Вице-президент РАН отметил, что законодательство в сфере науки в России не вполне соответствует политике реагирования на глобальные вызовы, которые встают перед российской наукой, и задачам организации экономики страны. «Система управления научно-инновационной сферой достаточно разбалансирована и сложна. Естественно, мы нуждаемся в таком законе. И очень важно, что нужен переход к новому этапу развития научно-инновационной сферы России, как сказано в послании президента», — считает он.
О законопроекте
Законопроект «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ» должен заменить действующий базовый закон «О науке и государственной научно— технической политике». Разработчиком закона является Министерство образования и науки. Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон сырым. В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.
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