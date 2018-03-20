Больше половины вологжан после напоминания оплатили долги за электричество

Сообщениями на телефон, электронную почту, звонками сотрудники «Вологдаэнергосбыт» напоминают вологжанам о необходимости рассчитаться по счетам и долгам за электричество. Как говорят специалисты, мера действенная: 54% абонентов оплатили потребленные ресурсы.

Всего с начала года пользователи получили 16 тысяч SMS, 10 тысяч писем на электронную почту и 94 тысячи звонков. Сотрудники ресурсопоставляющей компании напоминали о необходимости оплатить выставленные счета и имеющиеся долги, сообщить показания счетчиков. Вологжане узнали, что пени набегают с 31 дня просрочки, а без актуальных показаний счетчиков начисление за свет производится по нормативу, который может превышать количество потребленной электроэнергии.

«Сейчас санкции за неплатежи наступают очень быстро, но абоненты еще не привыкли и забывают об этом. Поскольку мы заинтересованы в своевременных платежах, а не в штрафах и отключениях, применяем систему автоинформирования потребителей. Как показывает практика, это действенно. Автоинформирование проводится, когда не оплачен текущий счет, и есть основание для начисления пеней. А также при просрочке оплаты свыше месяца — чтобы не доводить дело до отключения электроэнергии и взыскания долга через суд», — отметила начальник отдела по работе с населением ПАО «Вологдаэнергосбыт» Ирина Севастьянова.

Отмечается, что иногда возникает путаница. Например, приобретя квартиру, новые владельцы не оформляют договор на себя. По этой причине бывший владелец продолжает получать сообщения о задолженности. Поэтому при продаже недвижимости вологжанам рекомендуют проконтролировать, чтобы новые хозяева заключили договор на обслуживание на свое имя.