Монетизация льгот на проезд: украинцы будут в проигрыше

Соответствующее постановление, принятое Кабмином вступит в силу с конца марта. В деталях данного шага разбиралось издание Ukraina.ru Урезание льгот и ограниченные компенсации

До 2017 года компенсация за перевозку льготников перевозчикам должна была выделяться из государственного бюджета. Но в рамках децентрализации данные расходы переадресованы местным органам власти. И теперь финансировать льготы будут из местных бюджетов. Регламентируют новый порядок льгот два постановления о переводе льгот на проезд на общественном транспорте в наличную форму и об установлении социальных нормативов на поездки для льготников. Итак, вместо бесплатного проезда людям будет зачисляться деньги, которыми они будут рассчитываться за транспортные услуги. Каждый льготник (дети до 6 лет, пенсионеры, чернобыльцы, участники боевых действий, инвалиды и прочие) имеет право на 30 оплачиваемых из бюджета поездок на общественном транспорте и пригородных маршрутах в месяц. Именно такая цифра фигурирует в документах в качестве так называемого «социального минимума». Но власти излучают оптимизм. Так, вице-премьер министр Павел Розенко утверждает, что 30 поездок — это не лимит, а «гарантия, ниже которой местный орган власти не вправе рассчитывать монетизированную выплату льготнику».

Впрочем, согласно подсчетам экспертов, сумма, которая будет выделяться на одного льготника, составит 150-200 грн в зависимости от региона. Местные власти могут устанавливать большую сумму и оплачивать большее число поездок, но чиновники вряд ли будут это делать, ссылаясь на нехватку денежных средств.

Вместе с тем, Кабмин предложил норматив распределения льготных поездок по видам транспорта для жителей разных областей. Например, жителям Одесской области положено по 7 поездок на трамвае и троллейбусе, 8 — на автобусах по городским маршрутам и 8 — на пригородном транспорте (автобус, электричка). В Полтавской области — по 11 поездок на троллейбусе и автобусе и 8 — на пригородном транспорте. В Днепропетровской, Харьковской областях и Киеве — по 5 поездок на троллейбусе, трамвае и автобусе, 7 — на метро и 8 — на пригородных маршрутах

Правда, в постановлении говорится, что данное распределение является примерным, а не директивным. Окончательно определять данные нормативы должны будут местные власти и, исходя из него, назначить сумму, которую начислят льготнику. В рамках нее гражданин и сможет варьировать свои поездки на различных видах транспорта.

«Среди очевидных преимуществ монетизированной системы льгот — право выбора льготником вида транспорта, на котором ему ездить. Например, на сегодняшний день практически ограничена возможность льготника воспользоваться маршрутным такси. Когда человек будет иметь на руках определенную сумму средств, она сама сможет решить, каким видом транспорта воспользоваться. Кроме того, человек будет иметь возможность вообще не использовать эти средства на проезд, а потратить их на другие свои собственные потребности », — считает Павел Розенко.

Компенсации под вопросом

Положенные льготнику деньги на проезд обещают выплачивать на банковскую карточку раз в месяц. Эта сумма не будет учитываться при налогообложении и подсчете совокупного дохода семьи. Инвалидам 1-й группы и детям с инвалидностью 1-й и 2-й групп положена двойная компенсация.

Безусловно, такое положение дел может быть выгодно тем жителям сельской местности, которые мало пользуются общественным транспортом. Однако это сильно ударит по жителям городов, в особенности работающим пенсионерам, кому приходится ездить часто. Эти граждане будут вынуждены оплачивать «сверхлимитные» поездки из своего кармана. Если представить ситуацию при компенсации 30 поездок, их явно хватит только на 15 дней при путешествиях туда и обратно. А при необходимости ездить с пересадками — гораздо меньше.

Весьма проблемным является вопрос поездок между разными населенными пунктами. К примеру, если человек ездит из Черноморска (бывший Ильичевск ) в Одессу, совсем неясно, власти какого города должны осуществлять компенсацию.

В постановлении Кабмина указано, что делать гражданину, который прописан в одном городе, а использует льготы в другом. Для получения компенсации придется потратить уйму времени на непростую процедуру: необходимо взять билет, заверить его у представителя транспортного предприятия, который должен указать свою фамилию, должность, дату поездки и поставить печать. И только после этого можно подавать на компенсацию по месту жительства. Естественно, вряд ли найдется много желающих тратить на это время.

Еще одной проблемой для иногородних жителей станет прописка, поскольку все льготники подлежат регистрации в специальном реестре и платить им будут в соответствии с утвержденным местными чиновниками нормативом.

Весьма вероятно, что во многих регионах встанет вопрос своевременности выплаты, поскольку во многих местных бюджетах не будет хватать средств. До 2016 года существовала субвенция из государственного бюджета для оплаты льготного проезда, но в связи с реформой децентрализации она была ликвидирована. В связи с этим в ряде городов существенно сократили средства на эту программу либо ее убрали совсем. Следовательно, зачастую получается, что на бумаге гарантированная государством льгота есть, но фактически ее нет, что приводит к социальным конфликтам. После монетизации их число рискует существенно увеличиться.

Правительственный шаг был раскритикован и многими экспертами, которые считают монетизацию шагом на пути сбрасывания социальных обязательств со стороны государства и перекладывания их на местные власти. Для простых людей замена льгот денежными выплатами не является равноценной, поскольку число поездок для льготников было не лимитировано, а сейчас будут ограничения.

«Льготы — это возможность что-то использовать. Если ты пользуешься этой возможностью, государство это оплачивает, не пользуешься — не оплачивает. Льготы предоставляются не ради социальной справедливости. Если у человека есть теоретическая возможность съездить куда-то за государственный счет, и ты этим не пользуешься, это не должно оплачиваться. Самый простой и самый логичный в этом отношении вариант монетизации — обеспечение всего транспорта системами учета, и по заявлению выдача и оплата, соответственно, каждому льготнику проездного. Вот это будет монетизация, а то, что предложили сейчас — это давайте сэкономим бюджетные деньги, выдав по 200 с хвостиком гривен в зубы, а дальше крутись, как хочешь», — считает эксперт Юрий Гаврилечко.

По мнению экономиста Александра Охрименко ситуация вряд ли изменится, особенно в депрессивных регионах. «Правительство сняло с себя проблему финансирования монетизации льгот на проезд и переложило ее на местные бюджеты. Но мало где в областях хватит денег, чтобы ее решить в полном объеме — выдав каждому льготнику расчетную сумму наличкой, независимо от того, использует он ее или нет. Поэтому на местах могут все оставить как есть: льготники по-прежнему будут ездить бесплатно, а перевозчики — нести убытки и „выбивать“ компенсации за льготников у местных властей», — комментирует ситуацию Охрименко.

«По факту — это оптимизация государственного бюджета и переложение ответственности на местные органы управления в рамках той же децентрализации. Пенсионеры, конечно же, проиграют, в краткосрочной перспективе — точно», — утверждает эксперт Ярослав Пилипчук.