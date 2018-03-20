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«Годы берут свое»: Кристину Орбакайте просят больше отдыхать
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«Годы берут свое»: Кристину Орбакайте просят больше отдыхать 

Eva.ru 5 часов назад
Фото: Eva.ru
Заслуженная артистка России 46-летняя Кристина Орбакайте встревожила поклонников своим усталым видом на новой фотографии, опубликованной в ее персональном Инстаграм-аккаунте. На снимке известная певица позирует почти без косметики, стоя в аэропорту перед очередным перелетом.
Популярная российская певица и актриса Кристина Орбакайте сильно встревожила поклонников своим уставшим внешним видом на новой фотографии, опубликованной ею в личном микроблоге. Старшая дочь Аллы Борисовны относится к той категории артистов, которые по-настоящему «горят» на сцене, посвящая зрителям не только свое время и талант, но и отдавая огромное количество энергии со сцены в зал. Обычно такие артисты славятся тем, что заряжены на работу и не могут долгое время находиться в бездействии. Для поклонников это, конечно, радость, а вот их кумиры порой сами не замечают, как устают и заболевают.
В свое время Примадонна жаловалась, что в какой-то момент разучилась отдыхать и это сильно сказалось на ее здоровье. Поэтому поклонники Кристины умоляют ее не идти в этом по стопам матери и уделять здоровью и отдыху больше времени.
«Смотрю на фото и вижу вторую Пугачеву. Все-таки годы и пластика берут свое. Или же вам надо хорошо поспать» «Вам, кажется, нужен отдых. Подумайте о своем здоровье» «Удачной поездки! Но что-то вид немного уставший» «Кристиночка, Вам надо больше спать. Вид просто болезненный!» «Вы не только внешне на мать похожи, но и трудолюбием в нее. Не забывайте отдыхать» «Аллу Борисовну такой бешенный темп жизни сильно подкосил в какой-то момент. Не надо следовать ее примеру — отдыхайте почаще» «Кристина, вид очень замученный. Вам бы поспать что ли» Между тем, напомним, что Кристина Орбакайте провела накануне несколько дней на горнолыжном курорте в Австрии в окружении семьи. Поэтому уверенность поклонников в том, что певица не умеет отдыхать, вызывает некоторые сомнения.
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