«Годы берут свое»: Кристину Орбакайте просят больше отдыхать

Заслуженная артистка России 46-летняя Кристина Орбакайте встревожила поклонников своим усталым видом на новой фотографии, опубликованной в ее персональном Инстаграм-аккаунте. На снимке известная певица позирует почти без косметики, стоя в аэропорту перед очередным перелетом.

Популярная российская певица и актриса Кристина Орбакайте сильно встревожила поклонников своим уставшим внешним видом на новой фотографии, опубликованной ею в личном микроблоге. Старшая дочь Аллы Борисовны относится к той категории артистов, которые по-настоящему «горят» на сцене, посвящая зрителям не только свое время и талант, но и отдавая огромное количество энергии со сцены в зал. Обычно такие артисты славятся тем, что заряжены на работу и не могут долгое время находиться в бездействии. Для поклонников это, конечно, радость, а вот их кумиры порой сами не замечают, как устают и заболевают.

В свое время Примадонна жаловалась, что в какой-то момент разучилась отдыхать и это сильно сказалось на ее здоровье. Поэтому поклонники Кристины умоляют ее не идти в этом по стопам матери и уделять здоровью и отдыху больше времени.