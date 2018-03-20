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Все ФОКи Подмосковья адаптировали для посещения людей с инвалидностью
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Все ФОКи Подмосковья адаптировали для посещения людей с инвалидностью 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье все физкультурно-оздоровительные комплексы приспособлены для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил журналистам во вторник министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии открытия Всероссийских соревнований для паралимпийцев, которые пройдут с 20 по 30 марта на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе.
«В Московской области мы создаем все условия. Все физкультурно-оздоровительные комплексы адаптированы для посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья. У нас везде предусмотрены пандусы, спуски в воду, если говорить о бассейне», — сказал Терюшков.
Он добавил, что в Подмосковье свыше 35 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья активно занимаются спортом.
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