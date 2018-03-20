«С лёгким паром!»: что на самом деле означает это пожелание

Сегодня многие поздравляют с легким паром даже того, кто только что принял ванну. Тогда как раньше это выражение было неразрывно связано исключительно с банными процедурами. Что же оно означает на самом деле? И откуда пошло? Существует несколько версий.

Второй день рождения

В древности, когда большинство болезней лечили народными средствами, посещение бани приравнивалось к целебным процедурам. Считалось, что баня избавляет от множества самых разнообразных хворей, в том числе и душевных. Наши предки верили в то, что в парной дышится тяжело только грешникам да больным людям. Поэтому «легкого пару» желали даже перед заходом в парилку.

«С легким паром!» говорили и тем, кто уже прошел очищение от грехов и болезней с помощью бани. После того, как они избавились от своих недугов, они начинали дышать свободно, так, как будто заново родились. С этим событием их и поздравляли.

Магическое заклинание

Согласно мифологии, в бане всем заправлял особый домовой — банник. Именно ему наши предки приписывали все неприятности, которые случались в парной. Он мог не только обжечь людей кипятком или забросать камнями из каменки, но и сделать пар таким тяжелым, что в бане становилось трудно дышать. Для того, чтобы защитить того, кто собрался в парную, от проделок банника и желали «легкого пару». Тем самым как бы уговаривали банного домового не шалить и не портить пар.

Баня по-черному

Долгое время на Руси мылись только в так называемых банях по-черному. В таких банях отсутствовала труба на крыше. Дым из печи просачивался между камнями и распространялся по стенам и потолку парной. От этого внутренние поверхности в бане становились черными. Отсюда и такое название.

Главным врагом человека в такой бане являлся угарный газ, от воздействия которого можно было как минимум потерять сознание. Такой пар и называли тяжелым. Именно поэтому раньше и желали «легкого пару».

Легкий пар В русской бане наиболее жаркое, а, значит, и наиболее желанное место находилось почти под самым потолком. Как известно, пар поднимается вверх. Вот именно для того, чтобы он быстрее достигал верхней полки, и желали: «Легкого пару!»

Долой разочарование!

Как известно, русская баня отличается от сауны повышенной влажностью. Так в сауне эта величина не превышает 20%, в то время как в банной парной находится в пределах 40-60%. Поэтому дышать в русской бане значительно труднее, чем в сауне: воздух кажется тяжелым.

После посещения бани многие чувствовали себя уставшими и разочарованными. Поэтому именно в этот момент их и поздравляли с легким паром, тем самым внушая, что на самом деле процедура прошла хорошо и самочувствие только улучшилось.