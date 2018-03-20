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Псковская область заняла третье место в медиарейтинге по теме реализации майских указов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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Псковская область заняла третье место в медиарейтинге по теме реализации майских указов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Псковская губерния 5 часов назад
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета майских указов президента: в этот раз компания подвела медиаитоги по направлениям «Госуправление» и «ЖКХ». По упоминанию темы государственного управления лидером стал Приморский край, в тройку также вошли Мордовия и Коми. По упоминанию в сфере ЖКХ в тройку лидеров вошли Карелия, Якутия и Псковская область. Как отмечает «Медиалогия», СМИ сообщали, о рабочей встрече полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Беглова с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым. Михаил Ведерников сообщил, что в Псковской области программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья практически завершена. В благоустроенные жилые помещения переселены почти 4 тыс. человек, расселено 287 многоквартирных домов. Только в 2017 году введено в эксплуатацию 13 многоквартирных домов. «На особом контроле находятся два проблемных дома, где подрядчик некачественно сделал свою работу. До 1 марта все строительные дефекты будут устранены, дома будут сданы, и программа будет выполнена на 100 проценто», — сказал Михаил Ведерников. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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