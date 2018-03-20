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Щелковский отдел Росреестра выявил 160 нарушений земельного законодательства в 2018 году
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Щелковский отдел Росреестра выявил 160 нарушений земельного законодательства в 2018 году 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Управление Росреестра назвало лидеров региона по выявлению нарушений земельного законодательства в текущем году, первое место занял Щелковский отдел, который выявил 160 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Управление Росреестра по Московской области подводит промежуточные итоги эффективности осуществления территориальными отделами государственного земельного надзора. По итогам работы в 2018 году рейтинг эффективности возглавляет Щелковский отдел, на втором месте межмуниципальный отдел по городу Королев и городскому округу Мытищи, на третьем — межмуниципальный отдел по Орехово-Зуеву, Ликино-Дулеву и Павловскому Посаду.
«В ходе проверок и административных обследований сотрудниками указанных отделов выявлено почти 300 нарушений земельного законодательства, 160 из них приходится на Щелковский отдел. Сотрудниками указанных отделов взыскано более 817 тысяч рублей штрафов», — отмечается в сообщении.
Всего с начала года наложено 9,96 миллиона рублей штрафов за нарушения земельного законодательства, взыскано 7,089 миллиона рублей. Большая часть этих денежных средств будет направлена в местные бюджеты Московской области.
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