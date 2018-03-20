Щелковский отдел Росреестра выявил 160 нарушений земельного законодательства в 2018 году

Управление Росреестра назвало лидеров региона по выявлению нарушений земельного законодательства в текущем году, первое место занял Щелковский отдел, который выявил 160 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управление Росреестра по Московской области подводит промежуточные итоги эффективности осуществления территориальными отделами государственного земельного надзора. По итогам работы в 2018 году рейтинг эффективности возглавляет Щелковский отдел, на втором месте межмуниципальный отдел по городу Королев и городскому округу Мытищи , на третьем — межмуниципальный отдел по Орехово-Зуеву , Ликино-Дулеву и Павловскому Посаду.

«В ходе проверок и административных обследований сотрудниками указанных отделов выявлено почти 300 нарушений земельного законодательства, 160 из них приходится на Щелковский отдел. Сотрудниками указанных отделов взыскано более 817 тысяч рублей штрафов», — отмечается в сообщении.

Всего с начала года наложено 9,96 миллиона рублей штрафов за нарушения земельного законодательства, взыскано 7,089 миллиона рублей. Большая часть этих денежных средств будет направлена в местные бюджеты Московской области.