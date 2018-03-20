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Профессор Ринк: программы «Новичок» в СССР и России не было
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Профессор Ринк: программы «Новичок» в СССР и России не было 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
«В Советском Союзе и России не существовало программы создания химического оружия „Новичок“. Разработки химических боеприпасов были, но не с таким названием, » — рассказал РИА Новости профессор, доктор химических наук Леонид Ринк. До начала девяностых профессор Ринк работал старшим научным сотрудником и начальником лаборатории в ГосНИИОХТе (Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии) и принимал непосредственное участие в этих разработках.
"После того как какая-либо программа завершалась, ее передавали военным, и уже те давали ей имя. Они могли дать любое. Среди прочих был и реестр со словом «Новичок». В нем боевые системы с разными формулами и механизмами действия шли под номерами, например, «Новичок-1», «Новичок-2», «Новичок-3». Не было такого отдельно взятого вещества «Новичок» и нет. Как не было и проекта разработок под таким обозначением. Это скорее система кодирования и регистрации самого что ни на есть разного. Абсурдно говорить о формуле «Новичка» и о проекте с таким наименованием", — продолжает профессор Ринк.
На Западе название «Новичок» получило широкие распространение с подачи химика Вила Мирзаянова, который эмигрировал в США, его часто представляли как участника этих разработок.
"Никакого отношения к системам применения Мирзаянов не имел. С ним даже не были связаны аналитические задачи в этой области. Он возглавлял отдел противодействия иностранным техническим разведкам, защищал наши разработки, поэтому у него были все допуски. В обсуждении систем, которые создавались, он не принимал участия, к производству химоружия отношения не имел", — заключает Ринк.
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