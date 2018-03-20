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Более 30 дворов района планируется благоустроить за счёт платных парковок
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Более 30 дворов района планируется благоустроить за счёт платных парковок 

Управа района Соколиная гора 5 часов назад
В список, представленный управой района Соколиная гора, попали 32 адреса. Благоустройство предполагается провести за счет средств, поступающих от платных парковок в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» («АМПП»).
Из фонда учреждения финансы перенаправляются в окружные префектуры, после чего их распределяют по районам. В Соколиной горе затраты на благоустройство дворовых территорий составят около шестидесяти миллионов рублей.
По пятнадцати адресам, согласно плану, предполагается провести комплексные работы различной степени сложности. В остальных дворах проведут локальное благоустройство. Напомним, что пять дворов соколинцы выбрали сами, участвуя в опросах на портале «Активный гражданин». Информацию по организации столичного парковочного пространства можно уточнить в контакт-центре «Московский транспорт».
Фото: Светлана Яковлева.
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