Ещё
Дополнительные средства на Вологодчине направят на паллиативную помощь и лекарств инвалидам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дополнительные средства на Вологодчине направят на паллиативную помощь и лекарств инвалидам 

Вологда.рф 5 часов назад
Фото: Вологда.рф
73 миллиона рублей поступят в бюджет Вологодской области из федерации. Эти средства направят на обеспечение граждан лекарствами и развитие паллиативной медицины.
Как сообщает пресс-служба Правительства региона, Вологодчина получит два крупных трансферта, направленных на дальнейшее развитие системы здравоохранения. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал Дмитрий Медведев.
«Первая сумма — 29 млн рублей — будет направлена на обеспечение лекарственными препаратами детей-инвалидов и людей, имеющих инвалидность, а также на обеспечение данных детей льготным питанием. Средства рассчитываются в соответствии с заявкой, которую регион защищает каждый год. Они поступили в область достаточно рано, что дает нам возможность осуществить закупки в очень быстром режиме и не допустить отставания по графикам доставки препаратов. В соответствии с теми заявками, которые были сформированы от лечебных организаций, мы начинаем закупать необходимое лекарство и обеспечивать льготным питанием детей-инвалидов», — пояснил заместитель Губернатора Олег Васильев.
Вторая трансферт составляет 44 млн рублей. На эти деньги закупят препараты для жителей области, которые нуждаются в паллиативной помощи.
«Сумма 44 млн рублей нам позволяет на сегодняшний момент сформировать заявку, провести торги для обеспечения людей не только лекарствами, но и специальным оборудованием, например, препаратами для искусственной вентиляции легких. Правительство России приняло данное решение в начале финансового года, сейчас перед регионом стоит задача — как можно быстрее подписать соответствующее соглашение и осуществить закупки необходимых препаратов», — отметил заместитель Губернатора Вологодской области Олег Васильев.
По его словам, поквартальное финансирование из федерального бюджета позволит Вологодчине в этом году избежать отсроченных рецептов, срыва графиков поставки оборудования и лекарств.
Вологда.рф: последние новости
Начальник Управления культуры Вологды Николай Дьяков покинет пост Избирательная активность молодежи выросла в Вологодской области Уличную систему оповещения проверят в Вологде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России81
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля28
Отец Литвиненко назвал убийцу сына140
Россияне приготовились затянуть пояса397
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение