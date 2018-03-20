Дополнительные средства на Вологодчине направят на паллиативную помощь и лекарств инвалидам

73 миллиона рублей поступят в бюджет Вологодской области из федерации. Эти средства направят на обеспечение граждан лекарствами и развитие паллиативной медицины.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, Вологодчина получит два крупных трансферта, направленных на дальнейшее развитие системы здравоохранения. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал Дмитрий Медведев

«Первая сумма — 29 млн рублей — будет направлена на обеспечение лекарственными препаратами детей-инвалидов и людей, имеющих инвалидность, а также на обеспечение данных детей льготным питанием. Средства рассчитываются в соответствии с заявкой, которую регион защищает каждый год. Они поступили в область достаточно рано, что дает нам возможность осуществить закупки в очень быстром режиме и не допустить отставания по графикам доставки препаратов. В соответствии с теми заявками, которые были сформированы от лечебных организаций, мы начинаем закупать необходимое лекарство и обеспечивать льготным питанием детей-инвалидов», — пояснил заместитель Губернатора Олег Васильев

Вторая трансферт составляет 44 млн рублей. На эти деньги закупят препараты для жителей области, которые нуждаются в паллиативной помощи.

«Сумма 44 млн рублей нам позволяет на сегодняшний момент сформировать заявку, провести торги для обеспечения людей не только лекарствами, но и специальным оборудованием, например, препаратами для искусственной вентиляции легких. Правительство России приняло данное решение в начале финансового года, сейчас перед регионом стоит задача — как можно быстрее подписать соответствующее соглашение и осуществить закупки необходимых препаратов», — отметил заместитель Губернатора Вологодской области Олег Васильев.

По его словам, поквартальное финансирование из федерального бюджета позволит Вологодчине в этом году избежать отсроченных рецептов, срыва графиков поставки оборудования и лекарств.