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В Керчи наградили работников ЖКХ
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В Керчи наградили работников ЖКХ 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава администрации Керчи Сергей Бороздин поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания с прошедшим профессиональным праздником, а также вручил им награды за особые отличия в работе. Об этом он рассказал в эфире НСН.
Мэр отметил, что именно благодаря стараниям представителей этих сфер в городе создаётся уют и комфорт.
«Зачастую, пользуясь плодами их труда, мы и не задумываемся, насколько у них непростая и ответственная работа», — заметил Бороздин.
Ранее глава Керчи выразил благодарность всем жителям полуострова за высокую явку на выборах президента РФ.
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