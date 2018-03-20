В Керчи наградили работников ЖКХ

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания с прошедшим профессиональным праздником, а также вручил им награды за особые отличия в работе. Об этом он рассказал в эфире НСН.

Мэр отметил, что именно благодаря стараниям представителей этих сфер в городе создаётся уют и комфорт.

«Зачастую, пользуясь плодами их труда, мы и не задумываемся, насколько у них непростая и ответственная работа», — заметил Бороздин.

Ранее глава Керчи выразил благодарность всем жителям полуострова за высокую явку на выборах президента РФ.