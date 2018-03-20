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Звездный сезон FoodTime: Натали Неведрова приготовила роллы и рассказала, когда вернется в шоу «Орел и Решка»
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Звездный сезон FoodTime: Натали Неведрова приготовила роллы и рассказала, когда вернется в шоу «Орел и Решка» 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
Сайт WMJ.ru совместно с брендом ZASPORT и Кулинарной Студией Clever запустил второй сезон шоу FoodTime эксклюзивно ВКонтакте! Каждую неделю в гости к главному редактору WMJ.ru Анне Кругловой приходят звезды шоу-бизнеса, кино и Instagram. Не обещаем, что они умеют готовить, но зато с удовольствием делятся своими лайфхаками о правильном питании и здоровом образе жизни во время приготовления любимых блюд! Вместе с тем вопросы, которые задает героям Анна Круглова, не всегда на кулинарную тематику. Кроме того, в конце каждого выпуска тебя ждет специальный вопрос — следи за шоу внимательно, ответь на него, и тебе достанется классный приз! В этот раз нашей гостьей стала телеведущая и заядлая путешественница Натали Неведрова. Как и полагается человеку, который объездил много стран, она удивляла нас изысками вьетнамской кухни. Звезда показала, как легко и просто можно приготовить роллы из рисовой бумаги, а также рассказала, когда вернется в «Орел и Решку». Скорее жми на Play и узнаешь все подробности! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Видео: Ксения Боенкова, Анна Егорова / WMJ.ru Макияж, волосы: Юлия Блаур
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