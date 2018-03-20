Ещё
Ярмарка «День весеннего равноденствия» в Химках продлится до 25 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярмарка «День весеннего равноденствия» в Химках продлится до 25 марта 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
В подмосковных Химках открылась тематическая ярмарка «День весеннего равноденствия», приобрести продукцию фермеров и предпринимателей из Московской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Орловской и Тульской областей можно до 25 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«В городском округе Химки с 19 по 25 марта пройдет тематическая ярмарка «День весеннего равноденствия». В ярмарке примут участие представители фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели из Московской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Орловской и Тульской областей, которые представят продукцию урожая 2017 года и товары текстильной промышленности российского и импортного производства. 70% участников — это сельскохозяйственные производители», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Он напомнил, что в этом году день весеннего равноденствия выпал на 20 марта. Весеннее равноденствие символизирует собой тепло, солнце и красоту, поэтому на ярмарке, помимо торговли, запланирована развлекательная программа — это и музыкальное сопровождение, и выступление фольклорного коллектива.
«Также гости смогут попробовать себя в чеканке медальонов и монет на шоу-программе мастеров кузнечного дела, получить практические советы по подготовке семян и почвы к посевной от подмосковных фермеров. Самых маленьких гостей ждет анимационно-театрализованное представление «Встречаем солнышко», — добавил министр.
РИАМО: последние новости
Как будет работать первая двухэтажная железная дорога в Подмосковье Щелковский отдел Росреестра выявил 160 нарушений земельного законодательства в 2018 году В Мособлдуме обсудили идеи изменения законодательства по итогам работы бизнес‑омбудсмена
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России81
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля28
Отец Литвиненко назвал убийцу сына140
Россияне приготовились затянуть пояса397
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение