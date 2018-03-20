Вакансии дня

Генеральный директор по России

Москве, Новороссийске и Челябинске. Куда: Ahlers — международная логистическая компания со штаб-квартирой в Бельгии , в Антверпене . Офисы компании находятся в 20 странах Европы, Азии, СНГ и Балтии. В России Ahlers представлен группой компаний в Санкт-Петербурге

Обязанности:

разработка стратегии развития компании при помощи создания актуальных предложений клиентам в России и за границей;

определение (в тесном сотрудничестве с генеральным директором стран СНГ и Балтии и исполнительным комитетом группы Алерс) и внедрение стратегии для Алерс Россия;

управление российской командой менеджмента и самой компанией и несение ответственности за результаты работы;

повышение эффективности компании при помощи автоматизации, диджитализации и инноваций;

обеспечение управления на всех уровнях организации согласно ценностям компании;

создание репутации компании путем взаимодействия с клиентами, правительством, общественными организациями и сотрудниками, внедрение этических бизнес практик;

поддержание и развитие качества сервиса.

активная поддержка и развитие сотрудничества с другими офисами Алерс Россия и всей группы Алерс;

согласование работы с корпоративным менеджментом и предоставление ему отчетов.

Требования:

степень магистра экономического, управленческого или транспортного факультета или эквивалентный опыт;

от 5 до 10 лет опыта работы в области логистики на руководящей должности, из которых не менее 3 за пределами России;

владение несколькими языками, с владением английским (письменным и устным) на уровне носителя и знанием в совершенстве по крайней мере еще одного основного языка. Рабочий уровень русского языка будет значительным преимуществом;

долгосрочное стратегическое мышление;

управленческий опыт, в том числе, мотивирование, коучинг и создание доверительных отношений;

уметь налаживать коммуникации и вести переговоры;

проактивный подход, ориентированный на результат;

умение справляться с неопределенностью;

самоорганизованность и мотивированность;

межнациональный опыт работы в международной среде;

предприимчивость;

готовность проводить 20% времени в командировках, в основном по странам СНГ и Балтии.

Условия:

работа в Санкт-Петербурге.

Резюме высылать Ереминой Анне по адресу anna.eremina@ru.ahlers.com.

Руководитель коммерческого отдела

Куда: Ключ — быстрорастущая сеть коворкингов и готовых офисов для работы, общения и взаимодействия умных команд и профессионалов. Сейчас сеть насчитывает 6 площадок в Москве в популярных кластерах — Трехгорная и Даниловская мануфактуры, на территории завода АРМА, Московский Шелк и Патриарших прудах.

Обязанности:

разработка стратегии и плана развития департамента (анализ рынка, конкурентов и так далее);

управление сотрудниками своего департамента (подбор, обучение, мотивация);

составление регламентов, инструкций и скриптов по внутренним и внешним коммуникациям;

коммуникация со смежными департаментами и отделами;

разработка и реализация продуктов и услуг;

планирование прибыли и оценка ценовой эластичности.

Требования:

свободное владение английским языком;

требуемый опыт работы: 3–6 лет;

высшее образование (экономическое, финансовое, техническое);

опыт руководства отделом продаж или коммерческим отделом от трех человек;

опыт в организации отдела продаж, sales management, региональном менеджменте;

опыт в работе с ассортиментной политикой, продакт-менеджменте;

опыт разработки офлайн— и цифровых воронок продаж, аналитике;

опыт b2b-продаж и key account management, работы с компаниями разного размера;

опыт переговоров (b2b, b2c) и личных продаж;

желательно — знание рынка коммерческой недвижимости;

аналитический склад ума.

лидерские качества.

Условия:

оформление по ТК РФ;

зарплата обсуждается по итогам собеседования.

Резюме высылать Марии Харьковской по адресу mh@kl10.ch.

Frontend разработчик (React.js)

Куда: Droice Labs — международный стартап в сфере искусственного интеллекта в медицине с главным офисом в Нью-Йорке . Занимается разработкой интеллектуальных систем поддержки принятия медицинских решений с использованием технологий машинного обучения и больших данных.

Обязанности:

разработка надежных и эффективных frontend систем на базе современных архитектур и программных библиотек для построения мобильных и веб интерфейсов;

совместная работа с дизайнерами и медицинскими специалистами для дизайна и внедрения AI решений для использования в больницах и клиниках в России и США

регулярное участие в разборе кода и внедрение лучших практик frontend разработки, практик TDD и кросс-дисциплинарной разработки.

Требования:

более 2 лет опыта frontend разработки с сильной базой по теоретической информатике;

сильные навыки веб и мобильной frontend разработки: HTML5, CSS3, JS и встроенные интерфейсы на React/ AngularJS/React Native;

понимание проблем кросс-браузерности и высокой производительности веб-приложений;

построение интуитивных и продвинутых пользовательских интерфейсов с высокой производительностью;

знание инструментов прототипирования и инструментов для дизайна интерфейсов;

английский язык не ниже Upper Intermediate: возможность ведения переписки, документации, а также проведения ежедневных митингов;

умение управлять проектами, умение работать в команде;

страсть к своему делу и готовность к новым вызовам.

Условия:

конкурентная зарплата в соответствии с грейдом — ищут Senior-, Middle-, Junior-разработчиков;

работа в уютном офисе в Москве или Санкт-Петербурге с гибким графиком, можно удаленно;

работа с продвинутыми архитектурами и новыми технологиями, возможности профессионального и карьерного роста;

возможность представлять компанию на международных конференциях, поездки в зарубежные офисы компании

Резюме на английском и ссылку на GitHub (или портфолио) высылать на почту: careers@droicelabs.com.

Backend разработчик

Куда: Droice Labs.

Обязанности:

разработка технически сложных, надежных и эффективных backend систем для продуктов и сервисов компании;

работа в команде с инженерами, специалистами по обработке данных, машинному обучению и врачами для дизайна и внедрения AI решений для использования в больницах и клиниках;

разработка архитектуры многофункциональных дата пайплайнов, интегрирующих и обрабатывающих различные источники медицинских данных, включая медицинские информационные системы, базы данных по хранению изображений, генетических данных и так далее;

работа по оптимизации производительности и интеграции клиентских решений;

регулярное участие в разборе кода и внедрение лучших практик backend разработки и TDD.

Требования:

более 2 лет опыта разработки backend систем или баз данных с сильной базой по теоретической информатике;

уверенное владение или опыт использования Python, Flask, SQL (уверенное владение как минимум одной из популярных СУБД, например MySQL или PostgreSQL), MongoDB, и другими релевантными фреймворками и технологиями, используемыми в backend разработке;

опыт разработки и внедрения RESTful интерфейсов, которые поддерживают структуры микросервисов;

английский не ниже Upper Intermediate: возможность ведения переписки, документации и проведения ежедневных митингов;

сильный отраслевой опыт построения и развития масштабируемых и высококачественных backend систем;

будет плюсом знание популярных инструментов работы с большими данными, таких как Spark, Hadoop, Hive и другие;

умение управлять проектами, умение работать в команде;

страсть к своему делу и готовность к новым вызовам.

Условия:

конкурентная зарплата в соответствии с грейдом — ищут Senior-, Middle-, Junior-разработчиков;

работа в уютном офисе в Москве или Санкт-Петербурге с гибким графиком, можно удаленно;

работа с продвинутыми архитектурами и новыми технологиями, возможности профессионального и карьерного роста;

возможность представлять компанию на международных конференциях, поездки в зарубежные офисы компании.

Резюме на английском и ссылку на GitHub (или портфолио) высылать на почту: careers@droicelabs.com.

Автор контента/Копирайтер

Куда: Droice Labs.

Обязанности:

написание и редактирование статей на английском и русском языках по тематикам цифровой медицины, AI и здравоохранения;

подготовка анонсов, статей и релизов для размещений на сайте компании, профильных сайтах и в соцсетях;

подготовка текстов для рекламных и маркетинговых материалов.

Требования:

опыт работы от 2 лет в журналистике, отраслевых медиа и/или контент-маркетинге;

свободное владение английским языком;

грамотность, умение понятно излагать мысли, а также любовь к своей работе;

умение и опыт адаптировать текст к разным аудиториям, в том числе узкой профессиональной аудитории;

наличие лояльных контактов в бизнес-изданиях и профильных СМИ приветствуется.

Условия:

конкурентная заработная плата по результатам собеседования, гибкий график;

интересная работа в быстрорастущем стартапе на стыке новейших технологий и здравоохранения, возможность публикации в топовых СМИ;

возможность профессионального роста.

Резюме на английском и портфолио с примерами текстов высылать на почту: careers@droicelabs.com.

Дизайнер

Куда: ABBYY — мировой разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации.

Обязанности:

дизайн и верстка рекламных и маркетинговых материалов компании в соответствии с корпоративным стилем;

разработка дизайна промо-страниц и landing page;

графическая поддержка социальных сетей;

разработка и создание flash— и gif— баннеров;

разработка дизайна сувенирной продукции;

подготовка макетов под технические требования печати и публикации в WEB.

Требования:

профильное образование;

свободный письменный и устный английский;

уверенное знание пакета Adobe Creative Suite (InDesign, Illustrator, Photoshop);

знание принципов верстки и типографики;

опыт разработки дизайна и верстки рекламных материалов;

опыт разработки логотипов и фирменных стилей;

опыт разработки дизайна landing page и промо-сайтов;

навыки иллюстрирования, рисунок от руки.

Условия:

уровень заработной платы обсуждается индивидуально по итогам собеседования;

уютный офис для комфортной работы;

гибкий график.

Более подробная информация по ссылке. Резюме высылать HR-менеджеру Юлии Лапушинской на julia.lapushinskaya@abbyy.com.

Менеджер инновационных проектов

Куда: Global Venture Alliance — частная эксосистема развития инноваций, объединяющая площадки, акселерационные и образовательные программы, венчурные и благотворительные фонды.

Обязанности:

участие в текущих проектах компании: управление проектами и проектной командой;

работа с контентом программ, поиск и подбор спикеров, экспертов, коучей;

поиск потенциальных партнеров и клиентов; формирование стратегических документов и коммерческих предложений для клиентов;

написание различных форматов текстов: отчетных материалов для закрытия проекта, тезисов, сценариев, описаний программ, инструкций, официальных писем, аналитических и информационных материалов и так далее;

составление и ведение смет проектов.

Требования:

опыт работы в сфере инноваций и стартап-экосистемы от 2 лет;

опыт управления проектами (навыки планирования задач, сроков, человеческих и финансовых ресурсов);

опыт организации мероприятий и/или программ;

опыт управления командой проекта: постановка и распределение задач, определение KPI, контроль исполнения, мотивация;

опыт работы с корпорациями и/или институтами развития, понимание механизма внутренних процессов крупной компании;

желательно наличие опыта работы с акселерационными и/или образовательными программами (другими программами для стартапов);

умение формирования аналитических и отчетных материалов для ЛПР клиента;

опыт подготовки коммерческих предложений для корпоративных и государственных клиентов;

опыт ведения переговоров с клиентом;

опыт составления и ведения смет;

опыт подготовки и реализации проектов за рубежом;

знание иностранных языков: английский язык (бизнес-английский) — не ниже Upper Intermediate (свободный письменный и устный);

владение ПК: уровень продвинутого пользователя (общий пакет Microsoft Office), навыки использования продуктов Google, СRМ, системы рассылок;

личный ноутбук для работы в офисе, высокая мобильность;

умение и желание работать в команде;

проактивная позиция, желание развивать новые продукты и учиться;

организованность, ответственность и автономность в работе;

интерес к инновациям и стартапам;

грамотный русский и английский языки;

умение четко и логично формулировать мысли устно и письменно;

желание развиваться и управлять проектами и проектными командами;

готовность к командировкам;

знание правил деловой этики, умение писать деловые письма;

клиентоориентированность;

внимательность к деталям.

Условия:

работа в международной компании;

возможные командировки по России и за рубеж;

быстрый профессиональный рост;

работа в молодой, дружной, энергичной команде;

непосредственное взаимодействие с российской и зарубежной инновационной экосистемой и стартап-сообществом (в том числе Кремниевой долиной);

работа с крупными корпорациями и институтами развития в России и за рубежом;

оформление по ТК с первого рабочего дня;

испытательный срок — 3 месяца;

территориально — БЦ Протон Технопарк, переулок Капранова (метро «Краснопресненская», Москва);

уровень заработной платы: оклад + бонус по итогу реализованного проекта, обсуждается на собеседовании.

Резюме высылать по адресу valentina@gva.vc.