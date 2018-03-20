Вакансии дня 

Генеральный директор по России
Куда: Ahlers — международная логистическая компания со штаб-квартирой в Бельгии, в Антверпене. Офисы компании находятся в 20 странах Европы, Азии, СНГ и Балтии. В России Ahlers представлен группой компаний в Санкт-Петербурге, Москве, Новороссийске и Челябинске.
Обязанности:
разработка стратегии развития компании при помощи создания актуальных предложений клиентам в России и за границей;
определение (в тесном сотрудничестве с генеральным директором стран СНГ и Балтии и исполнительным комитетом группы Алерс) и внедрение стратегии для Алерс Россия;
управление российской командой менеджмента и самой компанией и несение ответственности за результаты работы;
повышение эффективности компании при помощи автоматизации, диджитализации и инноваций;
обеспечение управления на всех уровнях организации согласно ценностям компании;
создание репутации компании путем взаимодействия с клиентами, правительством, общественными организациями и сотрудниками, внедрение этических бизнес практик;
поддержание и развитие качества сервиса.
активная поддержка и развитие сотрудничества с другими офисами Алерс Россия и всей группы Алерс;
согласование работы с корпоративным менеджментом и предоставление ему отчетов.
Требования:
степень магистра экономического, управленческого или транспортного факультета или эквивалентный опыт;
от 5 до 10 лет опыта работы в области логистики на руководящей должности, из которых не менее 3 за пределами России;
владение несколькими языками, с владением английским (письменным и устным) на уровне носителя и знанием в совершенстве по крайней мере еще одного основного языка. Рабочий уровень русского языка будет значительным преимуществом;
долгосрочное стратегическое мышление;
управленческий опыт, в том числе, мотивирование, коучинг и создание доверительных отношений;
уметь налаживать коммуникации и вести переговоры;
проактивный подход, ориентированный на результат;
умение справляться с неопределенностью;
самоорганизованность и мотивированность;
межнациональный опыт работы в международной среде;
предприимчивость;
готовность проводить 20% времени в командировках, в основном по странам СНГ и Балтии.
Условия:
работа в Санкт-Петербурге.
Резюме высылать Ереминой Анне по адресу anna.eremina@ru.ahlers.com.
Руководитель коммерческого отдела
Куда: Ключ — быстрорастущая сеть коворкингов и готовых офисов для работы, общения и взаимодействия умных команд и профессионалов. Сейчас сеть насчитывает 6 площадок в Москве в популярных кластерах — Трехгорная и Даниловская мануфактуры, на территории завода АРМА, Московский Шелк и Патриарших прудах.
Обязанности:
разработка стратегии и плана развития департамента (анализ рынка, конкурентов и так далее);
управление сотрудниками своего департамента (подбор, обучение, мотивация);
составление регламентов, инструкций и скриптов по внутренним и внешним коммуникациям;
коммуникация со смежными департаментами и отделами;
разработка и реализация продуктов и услуг;
планирование прибыли и оценка ценовой эластичности.
Требования:
свободное владение английским языком;
требуемый опыт работы: 3–6 лет;
высшее образование (экономическое, финансовое, техническое);
опыт руководства отделом продаж или коммерческим отделом от трех человек;
опыт в организации отдела продаж, sales management, региональном менеджменте;
опыт в работе с ассортиментной политикой, продакт-менеджменте;
опыт разработки офлайн— и цифровых воронок продаж, аналитике;
опыт b2b-продаж и key account management, работы с компаниями разного размера;
опыт переговоров (b2b, b2c) и личных продаж;
желательно — знание рынка коммерческой недвижимости;
аналитический склад ума.
лидерские качества.
Условия:
оформление по ТК РФ;
зарплата обсуждается по итогам собеседования.
Резюме высылать Марии Харьковской по адресу mh@kl10.ch.
Frontend разработчик (React.js)
Куда: Droice Labs — международный стартап в сфере искусственного интеллекта в медицине с главным офисом в Нью-Йорке. Занимается разработкой интеллектуальных систем поддержки принятия медицинских решений с использованием технологий машинного обучения и больших данных.
Обязанности:
разработка надежных и эффективных frontend систем на базе современных архитектур и программных библиотек для построения мобильных и веб интерфейсов;
совместная работа с дизайнерами и медицинскими специалистами для дизайна и внедрения AI решений для использования в больницах и клиниках в России и США;
регулярное участие в разборе кода и внедрение лучших практик frontend разработки, практик TDD и кросс-дисциплинарной разработки.
Требования:
более 2 лет опыта frontend разработки с сильной базой по теоретической информатике;
сильные навыки веб и мобильной frontend разработки: HTML5, CSS3, JS и встроенные интерфейсы на React/ AngularJS/React Native;
понимание проблем кросс-браузерности и высокой производительности веб-приложений;
построение интуитивных и продвинутых пользовательских интерфейсов с высокой производительностью;
знание инструментов прототипирования и инструментов для дизайна интерфейсов;
английский язык не ниже Upper Intermediate: возможность ведения переписки, документации, а также проведения ежедневных митингов;
умение управлять проектами, умение работать в команде;
страсть к своему делу и готовность к новым вызовам.
Условия:
конкурентная зарплата в соответствии с грейдом — ищут Senior-, Middle-, Junior-разработчиков;
работа в уютном офисе в Москве или Санкт-Петербурге с гибким графиком, можно удаленно;
работа с продвинутыми архитектурами и новыми технологиями, возможности профессионального и карьерного роста;
возможность представлять компанию на международных конференциях, поездки в зарубежные офисы компании
Резюме на английском и ссылку на GitHub (или портфолио) высылать на почту: careers@droicelabs.com.
Backend разработчик
Куда: Droice Labs.
Обязанности:
разработка технически сложных, надежных и эффективных backend систем для продуктов и сервисов компании;
работа в команде с инженерами, специалистами по обработке данных, машинному обучению и врачами для дизайна и внедрения AI решений для использования в больницах и клиниках;
разработка архитектуры многофункциональных дата пайплайнов, интегрирующих и обрабатывающих различные источники медицинских данных, включая медицинские информационные системы, базы данных по хранению изображений, генетических данных и так далее;
работа по оптимизации производительности и интеграции клиентских решений;
регулярное участие в разборе кода и внедрение лучших практик backend разработки и TDD.
Требования:
более 2 лет опыта разработки backend систем или баз данных с сильной базой по теоретической информатике;
уверенное владение или опыт использования Python, Flask, SQL (уверенное владение как минимум одной из популярных СУБД, например MySQL или PostgreSQL), MongoDB, и другими релевантными фреймворками и технологиями, используемыми в backend разработке;
опыт разработки и внедрения RESTful интерфейсов, которые поддерживают структуры микросервисов;
английский не ниже Upper Intermediate: возможность ведения переписки, документации и проведения ежедневных митингов;
сильный отраслевой опыт построения и развития масштабируемых и высококачественных backend систем;
будет плюсом знание популярных инструментов работы с большими данными, таких как Spark, Hadoop, Hive и другие;
умение управлять проектами, умение работать в команде;
страсть к своему делу и готовность к новым вызовам.
Условия:
конкурентная зарплата в соответствии с грейдом — ищут Senior-, Middle-, Junior-разработчиков;
работа в уютном офисе в Москве или Санкт-Петербурге с гибким графиком, можно удаленно;
работа с продвинутыми архитектурами и новыми технологиями, возможности профессионального и карьерного роста;
возможность представлять компанию на международных конференциях, поездки в зарубежные офисы компании.
Резюме на английском и ссылку на GitHub (или портфолио) высылать на почту: careers@droicelabs.com.
Автор контента/Копирайтер
Куда: Droice Labs.
Обязанности:
написание и редактирование статей на английском и русском языках по тематикам цифровой медицины, AI и здравоохранения;
подготовка анонсов, статей и релизов для размещений на сайте компании, профильных сайтах и в соцсетях;
подготовка текстов для рекламных и маркетинговых материалов.
Требования:
опыт работы от 2 лет в журналистике, отраслевых медиа и/или контент-маркетинге;
свободное владение английским языком;
грамотность, умение понятно излагать мысли, а также любовь к своей работе;
умение и опыт адаптировать текст к разным аудиториям, в том числе узкой профессиональной аудитории;
наличие лояльных контактов в бизнес-изданиях и профильных СМИ приветствуется.
Условия:
конкурентная заработная плата по результатам собеседования, гибкий график;
интересная работа в быстрорастущем стартапе на стыке новейших технологий и здравоохранения, возможность публикации в топовых СМИ;
возможность профессионального роста.
Резюме на английском и портфолио с примерами текстов высылать на почту: careers@droicelabs.com.
Дизайнер
Куда: ABBYY — мировой разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации.
Обязанности:
дизайн и верстка рекламных и маркетинговых материалов компании в соответствии с корпоративным стилем;
разработка дизайна промо-страниц и landing page;
графическая поддержка социальных сетей;
разработка и создание flash— и gif— баннеров;
разработка дизайна сувенирной продукции;
подготовка макетов под технические требования печати и публикации в WEB.
Требования:
профильное образование;
свободный письменный и устный английский;
уверенное знание пакета Adobe Creative Suite (InDesign, Illustrator, Photoshop);
знание принципов верстки и типографики;
опыт разработки дизайна и верстки рекламных материалов;
опыт разработки логотипов и фирменных стилей;
опыт разработки дизайна landing page и промо-сайтов;
навыки иллюстрирования, рисунок от руки.
Условия:
уровень заработной платы обсуждается индивидуально по итогам собеседования;
уютный офис для комфортной работы;
гибкий график.
Более подробная информация по ссылке. Резюме высылать HR-менеджеру Юлии Лапушинской на julia.lapushinskaya@abbyy.com.
Менеджер инновационных проектов
Куда: Global Venture Alliance — частная эксосистема развития инноваций, объединяющая площадки, акселерационные и образовательные программы, венчурные и благотворительные фонды.
Обязанности:
участие в текущих проектах компании: управление проектами и проектной командой;
работа с контентом программ, поиск и подбор спикеров, экспертов, коучей;
поиск потенциальных партнеров и клиентов; формирование стратегических документов и коммерческих предложений для клиентов;
написание различных форматов текстов: отчетных материалов для закрытия проекта, тезисов, сценариев, описаний программ, инструкций, официальных писем, аналитических и информационных материалов и так далее;
составление и ведение смет проектов.
Требования:
опыт работы в сфере инноваций и стартап-экосистемы от 2 лет;
опыт управления проектами (навыки планирования задач, сроков, человеческих и финансовых ресурсов);
опыт организации мероприятий и/или программ;
опыт управления командой проекта: постановка и распределение задач, определение KPI, контроль исполнения, мотивация;
опыт работы с корпорациями и/или институтами развития, понимание механизма внутренних процессов крупной компании;
желательно наличие опыта работы с акселерационными и/или образовательными программами (другими программами для стартапов);
умение формирования аналитических и отчетных материалов для ЛПР клиента;
опыт подготовки коммерческих предложений для корпоративных и государственных клиентов;
опыт ведения переговоров с клиентом;
опыт составления и ведения смет;
опыт подготовки и реализации проектов за рубежом;
знание иностранных языков: английский язык (бизнес-английский) — не ниже Upper Intermediate (свободный письменный и устный);
владение ПК: уровень продвинутого пользователя (общий пакет Microsoft Office), навыки использования продуктов Google, СRМ, системы рассылок;
личный ноутбук для работы в офисе, высокая мобильность;
умение и желание работать в команде;
проактивная позиция, желание развивать новые продукты и учиться;
организованность, ответственность и автономность в работе;
интерес к инновациям и стартапам;
грамотный русский и английский языки;
умение четко и логично формулировать мысли устно и письменно;
желание развиваться и управлять проектами и проектными командами;
готовность к командировкам;
знание правил деловой этики, умение писать деловые письма;
клиентоориентированность;
внимательность к деталям.
Условия:
работа в международной компании;
возможные командировки по России и за рубеж;
быстрый профессиональный рост;
работа в молодой, дружной, энергичной команде;
непосредственное взаимодействие с российской и зарубежной инновационной экосистемой и стартап-сообществом (в том числе Кремниевой долиной);
работа с крупными корпорациями и институтами развития в России и за рубежом;
оформление по ТК с первого рабочего дня;
испытательный срок — 3 месяца;
территориально — БЦ Протон Технопарк, переулок Капранова (метро «Краснопресненская», Москва);
уровень заработной платы: оклад + бонус по итогу реализованного проекта, обсуждается на собеседовании.
Резюме высылать по адресу valentina@gva.vc.