Вечер Горького пройдет в Библиотеке префекта ЦАО

В пятницу 23 марта в библиотеке префекта Центрального административного округа пройдет литературный вечер, посвященный 150-летию русского писателя Максима Горького.

Во время мероприятия покажут отрывки из кинолент, снятых по произведениям Горького, посетители будут рассуждать о творчестве драматурга.

— Поклонник идей Ницше, он выводил своих персонажей за границы морального уровеня, — делится с «ВМ» сотрудник Библиотеки префекта ЦАО и писатель Марк Емельянов. — Поэтому его персонажи прекрасны и в то же время ужасны…

Несомненно на вечере будет интересный диалог между почитателями творчества Максима Горького.

Вечер, посвященный 150-летию Максима Горького состоится 23 марта в 15 часов в Библиотеке префекта ЦАО, расположенной по адресу: Новоспасский переулок, д. 5. На него приглашаются не только жители Центрального административного округа, но и все москвичи.