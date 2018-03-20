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Вечер Горького пройдет в Библиотеке префекта ЦАО
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Вечер Горького пройдет в Библиотеке префекта ЦАО 

Вечерняя Москва 6 часов назад
В пятницу 23 марта в библиотеке префекта Центрального административного округа пройдет литературный вечер, посвященный 150-летию русского писателя Максима Горького.
Во время мероприятия покажут отрывки из кинолент, снятых по произведениям Горького, посетители будут рассуждать о творчестве драматурга.
— Поклонник идей Ницше, он выводил своих персонажей за границы морального уровеня, — делится с «ВМ» сотрудник Библиотеки префекта ЦАО и писатель Марк Емельянов. — Поэтому его персонажи прекрасны и в то же время ужасны…
Несомненно на вечере будет интересный диалог между почитателями творчества Максима Горького.
Вечер, посвященный 150-летию Максима Горького состоится 23 марта в 15 часов в Библиотеке префекта ЦАО, расположенной по адресу: Новоспасский переулок, д. 5. На него приглашаются не только жители Центрального административного округа, но и все москвичи.
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