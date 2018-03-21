Ещё
В центре Петербурга отобрали редких сов у нелегальных фотографов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Петербурга отобрали редких сов у нелегальных фотографов 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
В центре Петербурга, на пересечении реки Мойки и Невского проспекта инспекторы экологического надзора изъяли у петербуржцев трех сов (две ушастые совы и одна серая неясыть), занесенных в Красную книгу. Горожане предлагали прохожим и туристам за деньги сфотографироваться с редкими птицами.
Сов доставили в реабилитационный центр, а правонарушителей оштрафовали. При изъятии владельцы птиц напали на инспекторов, их удалось усмирить. На бизнесменов было подано заявление в отделение полиции Центрального района.
В феврале горожане заметили замерзшую на полуприцепах болотную сову и вызвали сотрудников поисково-спасательного отряда «Экстремум». Птицу удалось спасти и передать ветеринарам.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Чтение: зоофилы в шедеврах искусства РЖД начала продавать недорогие билеты на время проведения ЧМ-2018 Петербург обогнал Москву по явке на президентские выборы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ264
Появились слухи об уходе Лаврова84
Путин занялся «списком Собчак»72
Россия закрыла границу для грузов с Украины151
Пенсии россиян будут считать по-новому156
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение