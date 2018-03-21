В центре Петербурга отобрали редких сов у нелегальных фотографов

В центре Петербурга , на пересечении реки Мойки и Невского проспекта инспекторы экологического надзора изъяли у петербуржцев трех сов (две ушастые совы и одна серая неясыть), занесенных в Красную книгу. Горожане предлагали прохожим и туристам за деньги сфотографироваться с редкими птицами.

Сов доставили в реабилитационный центр, а правонарушителей оштрафовали. При изъятии владельцы птиц напали на инспекторов, их удалось усмирить. На бизнесменов было подано заявление в отделение полиции Центрального района.

В феврале горожане заметили замерзшую на полуприцепах болотную сову и вызвали сотрудников поисково-спасательного отряда «Экстремум». Птицу удалось спасти и передать ветеринарам.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.