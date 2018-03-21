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Найден виновный в падении мальчика в люк с кипятком в Саратове
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Найден виновный в падении мальчика в люк с кипятком в Саратове 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Старший мастер ПАО «Т Плюс» 57-летней Виктор Митри признан судом виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, работник теплоснабжающей организации не следил за тепловым коллектором, допустив попадание в него ребенка.
Напомним, 12 августа 2017 года в Саратове 10-летний мальчик во время игры провалился в заполненный кипятком коллектор. Трагедия произошла на улице Тулайкова. На помощь закричавшему от боли ребенку прибежал находившийся поблизости мужчина. Очевидец вытащил ошпарившегося Женю наверх и до приезда «скорой» обливал его холодной водой.
Полученные ребенком ожоги оказались 2-3-степени. Мальчику потребовалось несколько операций по пересадке кожи в специализированной клинике. У него было повреждено 65% поверхности кожи.
В итоге к ответственности был привлечен сотрудник ПАО «Т Плюс». Сама компания, как сообщалось в пресс-службе, помогала родным Жени материально, возместив расходы на лечение и пр.
Дмитрий Митри вину свою признал и получил в итоге 6 месяцев ограничения свободы.
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