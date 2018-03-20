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Анна Плетнева расскажет все правду о своей семье
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Анна Плетнева расскажет все правду о своей семье 

7 Дней 6 часов назад
Фото: 7 Дней
21 марта в 19.00 в гости к читателям 7days.ru придет Анна Плетнева. Звезда группы «Винтаж» впервые расскажет о своих детях: 15-летней Варваре, 12-летней Марусе и 8-летнем Кирилле. Певица в принципе не афиширует свою личную жизнь и не раскрывает подробностей, касающихся своей семьи. Ради прямого эфира 7days.ru артистка нарушит это неписаное правило.
Ведущая онлайн-трансляции Екатерина Вуличенко, как всегда, задаст звезде множество вопросов, интересующих нашу аудиторию. Анна поделится рецептами воспитания дочери-подростка, и раскроет секрет того, почему ее мужу нравится жена, влюбленная в свою работу.
Во время эфира читателям 7days.ru представится уникальная возможность задать героине эфира вопросы и получить на них ответы. Автор лучшего вопроса с нашего сайта получит эксклюзивный подарок от франко-корейской косметической компании Erborian. Напоминаем, что у пользователей также есть возможность смотреть онлайн-трансляцию в наших группах в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте». Участники групп, задавшие лучшие вопросы, получат призы от производителя бытовой техники Midea.
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