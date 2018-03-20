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Сотрудники полиции в г.п. Сергиев Посад приняли присягу у иностранных граждан
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Сотрудники полиции в г.п. Сергиев Посад приняли присягу у иностранных граждан 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 6 часов назад
В УМВД России по Сергиево-Посадскому району состоялась торжественная церемония принятия присяги на верность Российской Федерации иностранными гражданами.
Присягу у иностранных граждан принимали представители руководства Управления и инспекторы отдела по вопросам миграции.
Сотрудники полиции напомнили присутствующим, что с 1 сентября 2017 года, согласно вступившим в силу изменениям в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации», приносить присягу на верность России обязаны все иностранцы, принимающие гражданство Российской Федерации.
В завершение мероприятия сотрудники полиции поздравили собравшихся, пожелали им быть достойными гражданами нашей страны и с честью нести звание гражданина России.
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