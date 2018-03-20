Судья КС стал лауреатом Национальной премии по литературе в области права 

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Судья Конституционного суда РФ Николай Бондарь стал лауреатом Национальной премии по литературе в области права, которую вручили во вторник в институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).
"Судья Конституционного суда РФ Николай Бондарь стал лауреатом Национальной премии по литературе в области права за работу «Судебный конституционализм: доктрина и конституционно-судебная практика», — сказали в ФПА.
В 2018 году в списке номинантов на Национальную премию представлены 29 работ: 18 монографий, 10 учебников, одно учебное пособие. Победителями были признаны издания, набравшие наибольшее число голосов, говорится в сообщении.
В мероприятии, учрежденном ФПА в 2015 году, принимают участие члены оргкомитета и комитета по награждению, добавили в пресс-службе палаты.