Судья КС стал лауреатом Национальной премии по литературе в области права

"Судья Конституционного суда РФ Николай Бондарь стал лауреатом Национальной премии по литературе в области права за работу «Судебный конституционализм: доктрина и конституционно-судебная практика», — сказали в ФПА.

В 2018 году в списке номинантов на Национальную премию представлены 29 работ: 18 монографий, 10 учебников, одно учебное пособие. Победителями были признаны издания, набравшие наибольшее число голосов, говорится в сообщении.

В мероприятии, учрежденном ФПА в 2015 году, принимают участие члены оргкомитета и комитета по награждению, добавили в пресс-службе палаты.