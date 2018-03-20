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Экс-депутат: Порошенко боится новой власти и хочет спасти себя налоговой амнистией
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Экс-депутат: Порошенко боится новой власти и хочет спасти себя налоговой амнистией 

Украина.ру 5 часов назад
Фото: Украина.ру
20 марта в ходе пресс-конференции «Нулевое декларирование: ждет ли украинцев амнистия теневых доходов?» эксперты рассказали, что стоит за этой инициативой.
Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь сообщил, что намерение власти провести налоговую амнистию — это политическая игра, имеющая мало общего с реальным сектором экономики.
«При введении «нулевого декларирования» бизнес не побежит ничего декларировать. Бизнес подождет пока не будет заключен новый социальный договор между ним, властью и обществом и пока не будут определены правила игры. Задача бизнеса — создавать рабочие места и создавать добавочную стоимость товарам и услугам. Для этого бизнесу необходимо работать в спокойном правовом и политическом поле. Сейчас это было политическое заявление», — пояснил предприниматель.
«Нулевое декларирование» направлено на всеобъемлющий контроль над населением. Такой позиции придерживается экс-депутат и эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.
«Заробитчанам», а также остаткам малого и среднего бизнеса есть что декларировать. Люди могут прятать несколько десятков тысяч долларов под матрасом или в банковской ячейке, а теперь им предлагают задекларировать эти суммы, а потом органы будут контролировать их доходы и расходы, отталкиваясь от предоставленных цифр», — пояснил он.
При этом политик добавил, что Пётр Порошенко, возможно, и сам не прочь попасть под налоговую амнистию, чтобы защитить себя и свои оффшорные счета — если власть поменяется в 2019 году, то у новые управленцы могут проверить президента на законность приобретения своих самых больших активов.
Бывший нардеп подметил, что при «нулевом декларировании» отпадает смысл в е-декларациях для госслужащих. Они могут задекларировать все, что считают нужным, и заплатить за это 5%-ый один раз.
«Такие инициативы хорошо проходят только в странах Западной Европы, где рыночная экономика складывалась сотни лет», — резюмировал Павловский.
12 марта на встрече с предпринимателями президент Украины Петр Порошенко подтвердил свое намерение провести «налоговую амнистию» и предложил бизнес-общественности приобщиться к разработке законопроекта о «нулевом декларировании».
Цель этой инициативы — разовое декларирование всего имущества. При этом проверка законности его происхождения не предусматривается. В результате каждый предприниматель сможет легализовать свои сбережения, в том числе те, с которых не платил налоги.
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