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Торговые отношения России и Словении демонстрируют позитивную динамику
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Торговые отношения России и Словении демонстрируют позитивную динамику 

Министерство промышленности и торговли РФ 6 часов назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов посетил с рабочим визитом Республику Словения, в ходе которого провел переговоры с Министром экономического развития и технологий Республики Словения Здравко Почивалшеком и госсекретарем Министерства экономического развития и технологий Республики Словения Эвой Штравс Подлогар.
В ходе встреч стороны обсудили ряд перспективных направлений двустороннего сотрудничества в фармацевтической, авиационной промышленности, в области сельского хозяйства, энергетического машиностроения и альтернативных источников энергии.
Любляна остается важным европейским партнером нашей страны, с которым мы готовы строить отношения на базе взаимного учета интересов, —
заявил Георгий Каламанов, —
Это позитивно отражается на показателях взаимной торговли, которые начиная с 2016 года, демонстрируют восходящую тенденцию.
Отдельной темой стала презентация российской заявки на право проведения в г. Екатеринбурге Всемирной выставки «Экспо-2025».
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