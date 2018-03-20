Торговые отношения России и Словении демонстрируют позитивную динамику

В ходе встреч стороны обсудили ряд перспективных направлений двустороннего сотрудничества в фармацевтической, авиационной промышленности, в области сельского хозяйства, энергетического машиностроения и альтернативных источников энергии.

Любляна остается важным европейским партнером нашей страны, с которым мы готовы строить отношения на базе взаимного учета интересов, —

заявил Георгий Каламанов, —

Это позитивно отражается на показателях взаимной торговли, которые начиная с 2016 года, демонстрируют восходящую тенденцию.