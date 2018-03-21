В заказнике в Воронежской области браконьеры спилили вековые дубы на 25 млн рублей 

Полиция ищет виновников. В государственном природном заказнике «Каменная степь», находящемся в Таловском районе Воронежской области, браконьеры спилили 22 вековых дуба. Ущерб оценили в 25 млн рублей. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников, спиливших деревья на особо охраняемой территории. Инцидент случился вечером 18 марта. При патрулировании территории заказника после снегопадов госинспекторы обнаружили свежие следы грузовой машины, ведущие к лесополосе. Пройдя 4 км, инспекторы нашли спиленные вековые дубы, после чего сразу вызвали полицию. Часть древесины браконьерам удалось вывезти на грузовом вездеходе, остальные деревья остались лежать нетронутыми. По словам представителей заказника, спиленные дубы сажал ещё Василий Докучаев (русский геолог и почвовед — «Вести-Воронеж») и его сподвижники. «Каменная степь» входит в ведение Воронежского биосферного заповедника и охраняется его сотрудниками с 2009 года. По словам госинспекторов, за 9 лет работы подобных случаев никогда не было.