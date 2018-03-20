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Finnair перенёсла поставки 10 Airbus A350 на более ранние сроки
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Finnair перенёсла поставки 10 Airbus A350 на более ранние сроки 

Прайм 6 часов назад
Фото: Прайм
Финская авиакомпания Finnair договорилась с производителем Airbus о переносе сроков поставок самолётов A350 на более ранние сроки, чем ожидалось ранее, говорится в сообщении компании, распространённом во вторник.
"Мы приняли решения об ускоренной поставке A350. Один из двух A350s будет доставлен Finnair в 2019 году вместо 2023 года, как сообщалось ранее. Второй самолёт A350s будет поставлен в 2020 году вместо 2022 года. График поставок оставшихся восьми A350 теперь следующий: один в последнем квартале 2018 года, два в 2019 году, два в 2020 году, два в 2021 году и один в 2022 году", — говорится в сообщении компании.
На текущий момент в парке самолётов Finnair уже находятся 11 Airbus A350 различных модификаций.
"Данные изменения в сроке поставок обусловлены очень быстрым ростом на азиатском направлении. Это говорит о том, что выбранная стратегия развития является правильной", — говорит директор авиакомпании Finnair Пекка Ваурамо.
Airbus A350 — новейшая модель дельнемагистральных самолётов. Первый рейс совершен в январе 2015 года. Средняя цена самолёта по каталогу в зависимости от модификации составляет около 300 миллионов долларов. Вместимость от 250 до 350 пассажиров.
Finnair — старейшая авиакомпания мира, основана в 1923 году. Крупнейшая авиакомпания Финляндии. Входит в альянс Oneworld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. В 2017 году перевезла 12 миллионов пассажиров. Маршрутная сеть Finnair объединяет 19 городов в Азии и семь городов Северной Америки с более чем 100 пунктами назначения в Европе.
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