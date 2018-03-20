Захарова указала на отсутствие в нашей стране НИОКР с названием «Новичок»

«Что касается многочисленных заявлений, трактовок, воспоминаний и оценочных суждений, которые сейчас появляются в СМИ, то, к сожалению, они все уводят внимание от главного вопроса: что случилось в Солсбери и какое вещество там было применено. Версии и оценки возможны тогда, когда будет представлен образец вещества», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Более того, мы до сих пор не имеем никакой официальной информации от Лондона, поэтому в принципе все разговоры экспертов на данный момент представляют собой догадки», — добавила Захарова. Она также напомнила, что все ее прежние выступления по этому поводу доступны на сайте МИДа.

Утром во вторник РИА Новости опубликовало беседу с доктором химических наук Леонидом Ринком, который называл себя бывшим сотрудником ГосНИИОХТа и разработчиком «Новичка». Версия Ринка противоречила заявлению МИД РФ от 17 марта о том, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок».

Впрочем, уже во второй половине дня РИА Новости отредактировало свою публикацию. Вместо утверждений о том, что Ринк — один из создателей «Новичка», химик был назван уже иначе: «входил в группу разработчиков отравляющей системы, которая на Западе получила название „Новичок“. Кроме того, добавлены данные еще двух анонимных источников о том, что в СССР программа разработки отравляющих веществ, аналогичных „Новичку“, называлась иначе.