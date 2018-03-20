Подмосковье вошло в десятку лучших регионов по исполнению майских указов в феврале 

Московская область вошла в топ‐10 регионов медиарейтинга по исполнению майских указов Путина в сферах государственного управления и ЖКХ в феврале 2018 года, такие данные привела компания «Медиалогия».
В десять лучших российских регионов по реализации майских указов Путина вошли: Приморский край, Мордовия, Республика Коми, Тверская область,
Кабардино-Балкария, Омская, Смоленская и Московская области, Чувашия и Дагестан. В июле лидерами в сфере по выполнению указов в сфере
стали: Карелия, Якутия, Псковская, Брянская области, Дагестан, Калужская область, Чувашия, Московская область, Ненецкий автономный округ и Ставропольский край.
Медиарейтинг построен на основе 43,7 тысячи источников: ТВ, радио, газеты,
интернет-СМИ и информагентства. При расчете учитывалось упоминание регионов РФ в контексте майских указов Путина, отмечает компания.