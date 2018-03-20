День моряка-подводника отпразднуют на Соколе

Ко Дню моряка-подводника библиотека №24 на Новопесчаной 23 марта подготовит тематическое мероприятие «Под парусом». В гости приглашен писатель-маринист Николай Каланов.

— Вместе с Калановым мы поговорим о мужественных морских профессиях, — уточнил представитель библиотеки. — Он, по специальности инженер-механик по эксплуатации ядерных установок атомных подводных лодок, служил на научно-исследовательском судне «Академик Сергей Королев». За время службы совершил шесть многомесячных рейсов, провел в море четыре года, пройдя 250 тысяч миль.

Встреча начнется в 15.00. Адрес: ул. Новопесчаная, д.23/7. (жм)