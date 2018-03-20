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День моряка-подводника отпразднуют на Соколе
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День моряка-подводника отпразднуют на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Ко Дню моряка-подводника библиотека №24 на Новопесчаной 23 марта подготовит тематическое мероприятие «Под парусом». В гости приглашен писатель-маринист Николай Каланов.
— Вместе с Калановым мы поговорим о мужественных морских профессиях, — уточнил представитель библиотеки. — Он, по специальности инженер-механик по эксплуатации ядерных установок атомных подводных лодок, служил на научно-исследовательском судне «Академик Сергей Королев». За время службы совершил шесть многомесячных рейсов, провел в море четыре года, пройдя 250 тысяч миль.
Встреча начнется в 15.00. Адрес: ул. Новопесчаная, д.23/7. (жм)
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