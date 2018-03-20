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В России начали строить первую частную трассу
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В России начали строить первую частную трассу 

Авторамблер 6 часов назад
Фото: Авторамблер
Строительство трассы «Меридиан» стартовало от пропускного пункта «Сагарчин» на границе с Казахстаном, сообщают "Ведомости" со ссылкой за замминистра транспорта Евгения Дитриха. Известно, что проезд по дороге будет платным, а ее главным предназначением являются перевозки транзитных грузов.
По информации издания, инвестиции в строительство российского участка составят 594 млрд рублей. Дорога будет полностью построена на частные средства одноименной компании «Меридиан», совладельцем которой является член совета директоров РЖД Александр Рязанов.
2 тыс. километров магистрали пройдут по территории России и затронут дорожную сеть Оренбургской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Брянской и Смоленской областей. В связи с этим планируется построить около 50 съездов на региональные дороги. Общаяя протяженность трассы «Меридиан»
Строительство трассы «Меридиан» протяженностью 8 445 км анонсировали еще в 2016 году. Тогда сообщалось, что доставка грузов из Азии в Европу будет осуществляться по четырехполосной магистрали в пять раз быстрее, чем сейчас — всего за 11 дней. По предварительным планам, лимит скорости на новой трассе составит 110 км/ч. Предполагается, что строительтсво завершится в 2020 году.
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