3 способа записать звонок по FaceTime. Это легально?

Это легально?Я так привык пользоваться видеозвонками с помощью FaceTime, что уже не представляю общения без этого прекрасного заменителя скайпов и прочих виберов. Но недавно мне потребовалось записать разговор с коллегой по музыкальному цеху во время «брэйншторма» новой мелодии для потенциального хита.

Я нашёл 3 способа, как это сделать, при наличии у вас iPhone, iPad или Mac, и теперь делюсь с вами.

Важно понимать: собеседник не будет знать, что вы записываете видеозвонок, если вы сами не предупредите его об этом. Не используйте знания из этой статьи во вред окружающим людям.

1. Запись видеозвонка средствами iOS. Есть ограничения

Сеанс связи по FaceTime можно записать при помощи штатного приложения «Запись экрана», которое появилось в iOS 11.

Несмотря на то, что это приложение может записывать как происходящее на экране Apple-гаджета, так и внешние звуки одновременно, в случае с FaceTime голос собеседника на другом конце провода записываться не будет.

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Скорее всего, это связано с юридическими нормами, но нам-то от этого только хуже. В любом случае, важно помнить, что если включить запись экрана ДО момента звонка, то как только на экране появится входящий вызов — запись может автоматически остановиться.

Чтобы записать видеозвонок наверняка, нужно уже во время общения вызвать Центр управления свайпом от верхнего правого угла вниз, и активировать запись экрана.

В любой момент запись можно остановить тем же способом. Полученный видеоролик можно найти в приложении Фото. В нем будет слышно только ваш голос и окружающие вас звуки.

2. Запись видеозвонка с помощью Mac. То, что надо

В отличие от iOS, настольная операционка Apple пренебрегает моральными и юридическими нормами и позволяет с лёгкостью записывать FaceTime-звонок при помощи штатного приложения QuickTime Player.

Чтобы начать запись экрана, нужно запустить QuickTime Player и выбрать «Файл — Новая запись экрана» в верхнем баре на экране вашего Mac.

Не забудьте активировать также запись не только видео, но и аудио в появившемся маленьком окне. Затем просто нажмите в любом месте экрана, чтобы начать запись всего рабочего стола, или выделите с помощью курсора определенную область экрана с активным окном FaceTime, чтобы записывать лишь его.

Чтобы остановить запись, нажмите на кружок в статус-баре и выберите «Остановить запись». Система предложит сохранить видео-файл в удобном месте.

3. Захват экрана на iPhone с помощью Mac (но зачем?!)

Это самый нелогичный способ, но если вдруг у вас отключена функция приема iPhone-звонков на Mac, то нужно сделать следующее:

Подключить свой iPhone к Mac с помощью кабеля

Запустить на Mac приложение QuickTime Player

Выбрать «Файл — Новая видеозапись» в выпадающем меню

Нажать галочку рядом с красной кнопкой и переключиться на свой iPhone в появившемся меню

Далее, активируйте запись и начинайте FaceTime-звонок. Минус такого способа в том, что вы просто не будете слышать собеседника во время звонка. А если переключиться на микрофон Mac, то в получившимся видеоролике будет слышен только ваш голос и окружающие вас звуки.

Записывать разговоры законно? Относительно

В соответствии с пунктом 8 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и защите информации», запрещается требовать от гражданина предоставления информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или семейную тайну, и получать такую информацию помимо воли гражданина, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Если простыми словами, фиксация аудио и видео разговоров без обоюдного согласия не совсем законно, и уж точно не может использоваться в качестве доказательств при разного рода официальных разбирательствах.

Однако, есть прецеденты, когда Верховный суд принимал во внимание аудиозаписи телефонных переговоров, записанных в тайне от одного из собеседников.

В любом случае, запись видеозвонка FaceTime — лишь одна из возможностей гаджетов Apple, и как использовать эту возможность решать только вам.

Не злоупотребляйте.