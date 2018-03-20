Нижегородцам неверно начислили имущественные налоги в 2017 году 

По фактам неправильного исчисления имущественных налогов физических лиц в регионах ПФО уполномоченным президента РФ был проведен анализ обращений граждан. Об этом сообщил Олег Машковцев, заместитель полпреда президента России в Приволжском федеральном округе, на церемонии представления нового главы УФНС по Нижегородской области.
В Нижегородской области подтвержденные факты неправильного исчисления налогов на имущество для физических лиц составляют почти 80%. Этот показатель на 10% выше среднеокружного значения. В результате сумма налоговых отчислений в 2017 году уменьшена более чем в половину от первоначально начисленной со 146 млн рублей до 70 млн рублей.
“Это один из самых худших показателей в округе. Как показал проведенный анализ, дело не только во взаимодействии в регистрирующими органами, а зачастую, в организации работы самих налоговых органов региона. Налоговая нагрузка на граждан в регионе влияет на социальное самочувствие населения и, как следствие, на общую социально-экономическую обстановку в регионе. Поэтому перед новым руководством регионального УФНС лежит непростая задача изменить текущую ситуацию к лучшему”, -отметил Олег Машковцев.