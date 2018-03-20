Нижегородцам неверно начислили имущественные налоги в 2017 году

По фактам неправильного исчисления имущественных налогов физических лиц в регионах ПФО уполномоченным президента РФ был проведен анализ обращений граждан. Об этом сообщил Олег Машковцев, заместитель полпреда президента России в Приволжском федеральном округе, на церемонии представления нового главы УФНС по Нижегородской области.

Нижегородской области подтвержденные факты неправильного исчисления налогов на имущество для физических лиц составляют почти 80%. Этот показатель на 10% выше среднеокружного значения. В результате сумма налоговых отчислений в 2017 году уменьшена более чем в половину от первоначально начисленной со 146 млн рублей до 70 млн рублей.