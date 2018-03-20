Контрольно-счётная палата Великих Лук выявила одно нарушение у Дома культуры имени Ленина в сфере госзакупок 

Контрольно-счётная палата Великих Лук провела проверку работы Дома культуры имени Ленина в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на первое полугодие 2018 года. Проверка проходила с 5 по 28 февраля. В результате проведения проверки в деятельности бюджетного учреждения установлен факт нарушения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в признании победителя электронного аукциона на закупку «Выполнение работ по ремонту системы пожарной сигнализации» с нарушением требований законодательства о контрактной системе. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».