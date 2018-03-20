Лекцию об империи тангутов прочтут в культурном центре на улице Правды

В Китайском культурном центре на улице Правды в пятницу, 23 марта, состоится лекция «Забытая империя Великого шелкового пути: Западное Ся». Своими знаниями поделится историк Сергей Дмитриев . Об этом рассказали в пресс-службе культурного центра. — Сергей Дмитриев — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН , ведущий научный сотрудник ИСАА МГУ , доцент философского факультета РГГУ, — сообщил специалист пресс-службы. Лекция будет посвящена истории тангутского государства, открытию «черного города» Хара-Хото — яркой части культурного наследия Китая. Начало в 19.00. Необходима предварительная регистрация. Заявки принимаются по адресу moskvaccc@gmail.com. Китайский культурный центр расположен по адресу ул. Правды, д. 1, стр. 1. Для прохода в зал необходимо иметь при себе удостоверение личности. (мю)