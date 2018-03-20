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Лекцию об империи тангутов прочтут в культурном центре на улице Правды
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Лекцию об империи тангутов прочтут в культурном центре на улице Правды 

Управа района Аэропорт города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В Китайском культурном центре на улице Правды в пятницу, 23 марта, состоится лекция «Забытая империя Великого шелкового пути: Западное Ся». Своими знаниями поделится историк Сергей Дмитриев. Об этом рассказали в пресс-службе культурного центра.
— Сергей Дмитриев — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН, ведущий научный сотрудник ИСАА МГУ, доцент философского факультета РГГУ, — сообщил специалист пресс-службы.
Лекция будет посвящена истории тангутского государства, открытию «черного города» Хара-Хото — яркой части культурного наследия Китая.
Начало в 19.00. Необходима предварительная регистрация. Заявки принимаются по адресу moskvaccc@gmail.com.
Китайский культурный центр расположен по адресу ул. Правды, д. 1, стр. 1. Для прохода в зал необходимо иметь при себе удостоверение личности. (мю)
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