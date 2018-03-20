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В храме Сергия Радонежского на Ходынке совершат таинство соборования
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В храме Сергия Радонежского на Ходынке совершат таинство соборования 

Управа района Аэропорт города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В субботу, 24 марта, в храме Сергия Радонежского на Ходынке совершат обряд елеосвящения. После этого православные верующие смогут приобщиться к одному из семи таинств — соборованию.
— Соборование совершается для исцеления духовных и телесных недугов, а также дарует оставление тех грехов, о которых человек забыл, — пояснил настоятель храма Василий Биксей.
Таинство совершается семикратным крестообразным помазыванием лба, ноздрей, щек, губ, груди и рук верующего освященным елеем. После соборования верующие стараются исповедаться, если не сделали этого ранее, и причаститься.
Начало в 14.00. Храмовый комплекс Сергия Радонежского расположен по адресу Ходынский бульвар, д. 5, корп. 1. (мю)
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