В храме Сергия Радонежского на Ходынке совершат таинство соборования

В субботу, 24 марта, в храме Сергия Радонежского на Ходынке совершат обряд елеосвящения. После этого православные верующие смогут приобщиться к одному из семи таинств — соборованию.

— Соборование совершается для исцеления духовных и телесных недугов, а также дарует оставление тех грехов, о которых человек забыл, — пояснил настоятель храма Василий Биксей.

Таинство совершается семикратным крестообразным помазыванием лба, ноздрей, щек, губ, груди и рук верующего освященным елеем. После соборования верующие стараются исповедаться, если не сделали этого ранее, и причаститься.

Начало в 14.00. Храмовый комплекс Сергия Радонежского расположен по адресу Ходынский бульвар, д. 5, корп. 1. (мю)