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Японских бизнесменов зазывают на Ставрополье
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Японских бизнесменов зазывают на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 6 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Корпорация развития Ставропольского края пригласила японцев открывать свои производства на ставропольской земле, сообщили STAV.AIF.RU в региональном Минэкономразвития.
Бизнес-миссия «Торгово-промышленный диалог: Россия — Япония» проходила в стране восходящего солнца с 12 по 18 марта. Руководитель корпорации Заур Абдурахимов рассказал о локализации производства в Ставропольском крае как инструменте вхождения на российский рынок.
«Страна восходящего солнца для нас очень перспективный партнер. Японские корпорации активно инвестируют в создание производств за пределами своей страны, что позволяет им снижать издержки и более эффективно работать на перспективных рынках», — сказал он.
Обещание правительства региона сопровождать инвестпроекты вызвало повышенный интерес японских бизнесменов. Их пригласили в край посмотреть на промышленные и инфраструктурные объекты, больше знать о формах сотрудничества.
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