Японских бизнесменов зазывают на Ставрополье

Корпорация развития Ставропольского края пригласила японцев открывать свои производства на ставропольской земле, сообщили STAV.AIF.RU в региональном Минэкономразвития

Бизнес-миссия «Торгово-промышленный диалог: Россия Япония » проходила в стране восходящего солнца с 12 по 18 марта. Руководитель корпорации Заур Абдурахимов рассказал о локализации производства в Ставропольском крае как инструменте вхождения на российский рынок.

«Страна восходящего солнца для нас очень перспективный партнер. Японские корпорации активно инвестируют в создание производств за пределами своей страны, что позволяет им снижать издержки и более эффективно работать на перспективных рынках», — сказал он.

Обещание правительства региона сопровождать инвестпроекты вызвало повышенный интерес японских бизнесменов. Их пригласили в край посмотреть на промышленные и инфраструктурные объекты, больше знать о формах сотрудничества.