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Федеральную трассу Кисловодск — аэропорт Минеральные Воды начнут ремонтировать в этом году
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Федеральную трассу Кисловодск — аэропорт Минеральные Воды начнут ремонтировать в этом году 

ТАСС 6 часов назад
ПЯТИГОРСК, 20 марта. /ТАСС/. Реконструкция федеральной трассы А-157 от Кисловодска до аэропорта Минеральные Воды начнется уже в этом году, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».
"Ремонт участка с 30 по 36 км автодороги А-157 пройдет уже в этом году. Начать проект реконструкции с нулевого по 30 км этой же дороги планируется в 2019 году. Намечены большие работы, расширение проезжей части с двух до четырех полос", — сказали в пресс-службе.
При этом наибольшее количество сложных подъемов и крутых поворотов приходится на участок с 36 по 46 км трассы А-157, который проходит в Предгорном районе края, вдоль реки Подкумок, по территории одноименного поселка. «Проект реконструкции этого участка уже прошел техническую экспертизу, о начале реконструкции можно будет говорить после утверждения проекта ФДА Росавтодор и выделения финансирования», — сказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».
Как сообщили ТАСС в Главгосэкспертизы России, в 2016 году обследование технического состояния отрезка с 36 по 46 км трассы А-157 выявило множество дефектов дорожного и земляного полотен, а также в конструкции сооружений, пропускная способность дороги не соответствует нормативам и, как следствие, участок является очагом аварийности. «Эксперты Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России одобрили проект его реконструкции. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», — сказала замруководителя ведомства Елена Комарова.
А-157 «Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск» является автомобильной дорогой федерального значения, проложена в 1980-х годах. Это наиболее короткий и удобный маршрут от городов-курортов к аэропорту. Вместе с тем, ее значительные отрезки все еще имеют по одной полосе движения в каждую сторону, что значительно затрудняет передвижение возросшего количества автотранспорта. Строительство и реконструкция проводятся в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».
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