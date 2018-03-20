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Пенсионеры Юго-Запада приглашаются на праздник встречи весны
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Пенсионеры Юго-Запада приглашаются на праздник встречи весны 

Управа района Черемушки 6 часов назад
Фото: Управа района Черемушки
Мероприятие пройдет в клубе «Горница», созданном для общения людей немолодого возраста.
Членам клуба скучать не приходится — здесь можно и песню спеть, и под гармошку сплясать, женщине — показать, какая она хозяюшка да мастерица, а мужчине — продемонстрировать свое удальство да мастеровитость.
Как сообщается на сайте центра культуры и искусства «Меридиан», 21 марта гостей «Горницы» ждет программа, посвященная встрече весны. Собравшиеся смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию веснянки и песенном конкурсе, разучить народные заклички и пообщаться за чайным столом.
Начало посиделок в 15.30, в фойе Малого зала. Вход по пригласительным билетам, по вопросам участия необходимо обращаться по телефону: 8 (495) 336-11-33, Валентина Евгеньевна.
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