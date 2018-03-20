Перспективы поставок продукции региональных малых и средних предприятий для нужд ПАО «Сибур Холдинг» обсудят в регионе

21 марта 2018 года в технопарке «Анкудиновка» и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин примет участие в «Дне поставщика».

На совещании обсудят перспективы поставок продукции региональных малых и средних предприятий для нужд ПАО «Сибур Холдинг».

Напомним, «Дни поставщика» проходят в районах Нижегородской области. По поручению главы региона Глеба Никитина в районах области идет серия выездных совещаний, в которых примут участие организации — крупнейшие заказчики Нижегородской области. Региональным представителям малых и средних предприятий об особенностях проведения закупок, механизмах и нюансах их осуществления рассказывают представители конкретных организаций-закупщиков.

Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб Никитин потребовал сделать госзакупки более доступными для нижегородских предприятий. По поручению главы региона правительство Нижегородской области утвердило дорожную карту повышения конкурентоспособности производственных предприятий региона. План мероприятий предусматривает организацию прямого диалога государственных заказчиков и производителей.