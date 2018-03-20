«Горница» приглашает на веселые посиделки

Клуб общения для старшего поколения создан с целью организации интересного досуга в кругу единомышленников для людей преклонного возраста.

Членам клуба скучать не приходится — здесь можно и песню спеть, и под гармошку сплясать, женщине — показать, какая она хозяюшка да мастерица, а мужчине — продемонстрировать свое удальство да мастеровитость.

Как сообщается на сайте центра культуры и искусства «Меридиан», 21 марта гостей «Горницы» ждет программа, посвященная встрече весны. Собравшиеся смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию веснянки и песенном конкурсе, разучить народные заклички и пообщаться за чайным столом.

Начало посиделок в 15.30, в фойе Малого зала. Вход по пригласительным билетам, по вопросам участия необходимо обращаться по телефону: 8 (495) 336-11-33, Валентина Евгеньевна.