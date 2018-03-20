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Гранты для развития межнациональных отношений получили шесть проектов в Ненецком АО
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Гранты для развития межнациональных отношений получили шесть проектов в Ненецком АО 

ТАСС 6 часов назад
АРХАНГЕЛЬСК, 20 марта. /ТАСС/. Проекты, направленные на развитие межнациональных отношений и поддержку коренных малочисленных народов Севера, получили гранты в Ненецком автономном округе. Как сообщает пресс-служба администрации НАО, поддержку получили шесть инициатив из 11, представленных на конкурс.
"Шесть инициатив общественников в сфере развития межнациональных отношений округ поддержал грантами. При приеме заявок организаторами конкурса были определены четыре приоритетных направления для проектов потенциальных участников: развитие межнационального сотрудничества, в том числе в области противодействия экстремизму на национальной и религиозной почве, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, деятельность в сфере защиты прав и законных интересов малочисленных народов Севера", — говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в управлении нацполитики и общественного развития окружной администрации, проект «Молодежь за мир» дагестанского землячества НАО нацелен на работу по профилактике экстремизма и знакомство с культурой Дагестана. «Участники проекта будут надевать национальные костюмы, рассказывать о культуре и обычаях народов. Проект направлен на школьников и студентов», — пояснили в управлении.
Проект «Язык — душа народа» предполагает организацию курсов ненецкого языка. «Он ориентирован на всех, кто хочет изучать ненецкий язык, ориентировочно пока мы планируем 20 человек. Очное обучение начнется в мае, затем три месяца самоподготовка, мы будем общаться на ненецком языке в том числе при помощи соцсетей. И в сентябре опять месяц очного обучения», — рассказал ТАСС президент регионального общественного движения «Ассоциация ненецкого народа „Ясавэй“ НАО Юрий Хатанзейский.
Региональное отделение „Ассамблеи народов России“ планирует регулярную работу по социальной и культурной адаптации трудовых мигрантов. Поддержан проект украинско— белорусской диаспоры „Згода“ „Свет славянской культуры“, нацеленный на просвещение детей НАО и сохранение национальной самобытности русского, украинского и белорусского народов, а Центр ненецкой культуры и быта получил грант на организацию кино-концертного показа в населенных пунктах НАО в рамках сохранения ненецкого языка и культуры.
На реализацию проектов из региональной казны выделено порядка 1,5 млн рублей. В 2017 году на конкурс грантов в сфере межнациональных отношений выделялось 860 тыс. рублей. Из них 87% средств было выделено из окружного бюджета, остальные 13% получены из федерального. Поддержку тогда получили четыре проекта окружных общественников и национальных объединений.
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