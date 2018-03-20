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Коллекторы продолжают беспокоить
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Коллекторы продолжают беспокоить 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В постоянной рубрике «Юридическая консультация» мы отвечаем на вопросы наших читателей на юридическую тему и даем советы, которые помогут выиграть судебную тяжбу или отстоять свои права.
У меня была задолженность перед банком, которую я погасила. Но коллекторы продолжают звонить мне и моим родственникам. Угрожают, намекают на то, что знают в какой школе учится моя дочь. Я неоднократно обращалась в банк, там отвечают, что программа еще не обновилась. Прошло уже три месяца, а звонки и письма от коллекторов не прекращаются. Подскажите, что делать? Может у меня деньги вымогают уже и не коллекторы вовсе? Ольга, Москва, САО  ОТВЕТ
Вам необходимо обратиться с жалобой в Федеральную службу судебных приставов России. Именно судебные приставы осуществляют контроль за деятельностью кредиторов и коллекторов при взыскании задолженности. Также необходимо поставить в известность правоохранительные органы, особенно, если в ваш адрес или адрес ваших родственников используются угрозы и нецензурные выражения.
При обращении желательно, чтобы вы имели при себе следующие документы:
1) Скан письма, которое Вы направляли по почте взыскателю;
2) Почтовую квитанцию, подтверждающую отправку письма;
3) Квитанцию о вручении, которая придет вам по почте после получения Вашего письма адресатом;
4) Распечатку звонков с вашего номера телефона, подтверждающую, что после получения Вашего письма взыскателем (коллектором), звонки в Ваш адрес продолжают поступать.
Что же касается непогашенной задолженности, существует законный способ избавиться от звонков и визитов коллекторов. Гражданин вправе отказаться от общения с коллекторами по телефону и от личных встреч, направив в его адрес «отказ от взаимодействия» заказным письмом с уведомлением о вручении. Такой порядок предусмотрен «Законом о коллекторах». Форма отказа от взаимодействия, утверждена приказом ФССП России от 28 декабря 2016 года №822. Получив данный отказ, взыскатель должен прекратить звонки в адрес гражданина до тех пор, пока он не обратится в суд за взысканием просроченной задолженности. После вынесения судом решения о взыскании с Вас просроченной задолженности кредитор вновь получает право звонить и приезжать к Вам в течение 2-х месяцев. Но к тому времени вы можете осуществить выплату по задолженности, обратиться с встречным иском в суд, если проценты по договору займа были незаконно завышены, или же признать себя банкротом. Каждая ситуация весьма индивидуальна, но, прежде чем заключать любой договор, изучите повнимательнее правовые последствия и свои возможности перед его исполнением.
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