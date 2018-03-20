«Его увозила полиция»: на Южном Урале в полынье нашли мёртвым отца пятерых детей

В полынье реки в Карталинском районе нашли мёртвым 41-летнего уроженца Дагестана , отца пятерых детей, который подрабатывал таксистом и пропал ночью после конфликта с полицейскими. Семья считает, что мужчину убили, так как на теле множество переломов. Родные не исключают, что он пострадал за свою этническую принадлежность. Для следствия не всё так очевидно. С момента обнаружения тела прошла неделя, но уголовное дело не возбудили. Жена с детьми записала видеообращение к президенту Владимиру Путину

Семья погибшего Рамазана живет в посёлке Центральный Карталинского района. 10 марта он ушёл таксовать и не вернулся. Родные начали поиски, обратились в полицию, самостоятельно прочесали округу, но безрезультатно. Свояченица Рамазана рассказала 74.ru, что нашлись очевидцы, которые видели, что в тот вечер таксист был в кафе с коллегами, и там его задержали полицейские в связи с нетрезвым состоянием.

— Спустя час после того, как супруга 13 марта сообщила им [полицейским], что есть очевидцы, которые видели, как её мужа сотрудники полиции сначала избили, а затем увезли на машине, Рамазан сразу был найден мёртвым недалеко от дома в полынье реки под мостом, — описала свояченица. — При этом на теле были множественные ссадины, сломаны шея и рёбра. По результатам экспертизы было установлено, что в момент смерти он был без сознания, умер от переохлаждения.

Дагестанская диаспора похоронила Рамазана. Родные рассказывают, что попрощаться с ним пришло и много русских, которые любили и уважали односельчанина.

На рассказе о смерти отца, один из сыновей не сдержался и расплакался

— Виновные сейчас гуляют на свободе, а мои дети страдают. Пусть за каждую слезинку моих детей накажут их, — сбивчиво говорит супруга погибшего в видеообращении, опубликованном в интернете. — Пускай посадят. Их прикрывают. Вся полиция. Вся полиция в Челябинске замешана. Они от нас изначально скрыли, что у него перелом шеи, перелом руки, ноги и грудной клетки. Они сказали, что мы его подвезли, он сказал: «я пойду домой» и захлебнулся. Они его прятали, мы там его искали, там его не было, они за час его туда подкинули. […] Пожалуйста, Владимир Владимирович Путин, пожалейте моих пятерых сирот. Пускай понесут наказание. Помогите нам, пожалуйста. Если есть справедливость на этом белом свете, пускай она восторжествует.

74.ru удалось выяснить в правоохранительных органах Карталинского района, что есть объективные обстоятельства, которые не позволяют пока однозначно сделать вывод об убийстве. На снегу возле полыньи, где нашли тело мужчины, зафиксированы только единичные следы, причём с признаками падения. А травмы, которые ужаснули родных, предположительно, могли быть причинены при вскрытии тела.

— Он был очень хороший, замечательный человек, он никого не обидел, даже муху не обидел, а с ним так жестоко расправились, — настаивает на убийстве жена таксиста. — Я не знаю, можно ли этих людей людьми назвать, так только нелюди делают. Потому что я приходила, плакала, говорила: «Пожалуйста, помогите, пятеро детей разыскивают отца». Но они нам даже собак не выделили на розыск мужа, не биллинговали, ничего. Но свидетели видели, как его полчаса избивали, посадили в уазик и забрали. На снегу осталась кровь его.

По словам свояченицы, записей с видеокамер кафе не оказалось, а дежурившие в тот вечер полицейские ответили, что по дороге в райотдел решили отпустить Рамазана и высадили его на трассе и не знают, что дальше с ним происходило.

— Он был человек не агрессивный. Работал не покладая рук с утра до ночи, вечерами умудрялся ещё таксовать и подзарабатывать, чтобы накормить детей и поднять их на ноги. А в итоге его убили ни за что. Из-за того, что там, наверное, расизм, — высказала своё мнение на видео ещё одна представительница дагестанской диаспоры.

— Из-за того, что наших дагестанцев там не любят, — добавили за кадром.

В пресс-службе полицейского главка Челябинской области сообщили, что в день исчезновения Рамазана сотрудники отдела МВД «Карталинский» действительно выезжали на вызов жителей по поводу шума в подъезде и застали там пьяным 41-летнего мужчину. После обнаружения трупа в отношении этих полицейских была назначена служебная проверка.