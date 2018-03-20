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МВД России разъясняет порядок выдачи свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов в цистернах
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МВД России разъясняет порядок выдачи свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов в цистернах 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 часов назад
В связи с возникающими у граждан и организаций вопросами, касающимися выдачи свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов в цистернах, МВД России разъясняет следующее.
19 марта 2018 года на официальном интернет-портале правовой информации (parvo.gov.ru) опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 г. № 285 «О применении положений пункта 3 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом».
Согласно постановлению, до 1 января 2019 года на территории Российской Федерации требования подразделов 6.8.2.3 и 6.8.2.4 приложения «А» Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) в отношении свидетельств об официальном утверждении типа цистерны и об испытании или проверке цистерны применяться не будут.
В связи с принятием указанного нормативного правового акта региональным подразделениям Госавтоинспекции дано поручение обеспечить выдачу или продление срока действия свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов по территории Российской Федерации без истребования у заявителей свидетельств об официальном утверждении типа цистерны и об испытании или проверке цистерны.
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