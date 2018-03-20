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Прилепин объяснил, почему либералов надо беречь
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Прилепин объяснил, почему либералов надо беречь 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Если либералам давать трибуну для высказываний, их рейтинг так и будет держаться на уровне 2-4%, и подавляющее число россиян им не будет верить, считает писатель Захар Прилепин.
Либералов нужно беречь, заявил писатель Захар Прилепин на своей странице в Facebook:
«Они должны постоянно рассказывать нам про то, что а) мы народ холопов, генетического отребья, злобных дебилов и убийц б) лучше бы мы проиграли немцам (французам, полякам), но у нас есть шанс — сдаться американцам в) у нас на мерседесах ездят попы, скрепы наши пахнут луком, Иоанн Васильевич Джугашвили убил сто миллионов человек, Шолохов не писал «Тихий Дон», Гагарин не летал в космос, все наши герои — выродки и маньяки, в Отечественную мы завалили все трупами», — считает литератор.
Прилепин отметил, что эти слова кажутся ему пародией, но подчеркнул, что если либералы все время будут про это рассказывать, у них будет постоянный рейтинг 2-4%.
«В советское время они про это не рассказывали, и, когда однажды рассказали, им от неожиданности поверило 90% населения, а не 2-4%. 86% из поверивших в этом, правда, сегодня не признается, но так было, я все помню», — заявил Прилепин.
Именно поэтому, считает писатель, либералов надо беречь, давая им трибуну для высказываний, в шутку предложив не путать трибуночку с трибуналом.
Напомним, ранее офицер одного из батальонов сил непризнанной ДНР Захар Прилепин заявил, что если бы США «ушли на две недели в отпуск», ситуацию на востоке Украины можно было бы урегулировать «стремительным образом».
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