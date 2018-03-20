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Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» посетили учащиеся «Самбо-70»
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Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» посетили учащиеся «Самбо-70» 

Мои Черемушки 7 часов назад
Фото: Мои Черемушки
На днях второклассники из центра спорта и образования «Самбо-70» узнали о том, как выпекается хлеб.
Во время поездки на комбинат ребят сопровождали классный руководитель Елена Горюнова и педагог дополнительного образования Анастасия Ширяева.
Как сообщается на официальном сайте, во время поездки дети узнали много нового и интересного — в частности, они ознакомились со всеми этапами изготовления булочных изделий, а также черного и белого хлеба. После этого школьники получили возможность попробовать наисвежайший хлеб прямо из печи, а в завершение экскурсии юных гостей ждало чаепитие со сладкой продукцией комбината и вкусные подарки в фирменных пакетах.
Фото: самбо-70.рф
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