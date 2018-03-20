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В институте на Кронштадтском бульваре состоялась дидактическая игра по разработке wow-эффекта
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В институте на Кронштадтском бульваре состоялась дидактическая игра по разработке wow-эффекта 

Управа района Головинский города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
Wow-эффект — комплимент от отеля, который представляет собой неожиданный знак внимания, который предоставляется гостю бесплатно.
«Студенты приняли активное участие в изучении данной тематики, подготовив проекты. Участники обосновали полезность услуги wow-эффекта не только для гостя, но и для отеля, таким образом, научились анализировать процесс создания и технологию предоставления услуг в гостинице», — уточняется на сайте.
Напомним, что институт находится по адресу Кронштадтский бульвар, д. 32а. (то)
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