В институте на Кронштадтском бульваре состоялась дидактическая игра по разработке wow-эффекта

Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

Wow-эффект — комплимент от отеля, который представляет собой неожиданный знак внимания, который предоставляется гостю бесплатно.

«Студенты приняли активное участие в изучении данной тематики, подготовив проекты. Участники обосновали полезность услуги wow-эффекта не только для гостя, но и для отеля, таким образом, научились анализировать процесс создания и технологию предоставления услуг в гостинице», — уточняется на сайте.

Напомним, что институт находится по адресу Кронштадтский бульвар, д. 32а. (то)