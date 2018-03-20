Компенсация спорта сотрудникам в налоговые расходы не включается

Компания оплачивает своим работникам занятия спортом в секциях и кружках. Вправе ли она учесть потраченные средства при подсчете прибыльного налога?

С одной стороны Приказом от 01.03.2012 № 181н определен список мероприятий, призванных развивать физкультуру на работе, куда входят покупка и содержание спортинвентаря, а также обустройство спецплощадок для активных занятий.

С другой — в статье 270 НК РФ четко прописано, что оплата спортивных занятий работников не влияет на прибыльную базу компании.

Финансисты отмечают, что расходы можно учесть при определении прибыльной базы, если они связаны с производственной деятельностью сотрудников. Таким образом, если в соцпакете работодателя предусмотрена компенсация оплаты спортом, то нужно быть готовым к тому, что делать это придется исключительно за счет чистой прибыли.

Правда, если фирма понесет расходы, например на производственную гимнастику, то у нее есть шанс учесть эти траты при расчете прибыльного налога.