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Федотов усомнился в целесообразности блокировки Telegram
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Федотов усомнился в целесообразности блокировки Telegram 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов усомнился в целесообразности блокировки Telegram и рассказал РИА Новости о собственном успешном опыте решения проблемы экстремистского контента интернет-мессенджера путем диалога с его создателем и владельцем Павлом Дуровым.
Роскомнадзор во вторник пригрозил обратиться в суд за ограничением доступа к ресурсам Telegram на территории РФ, если компания в 15-дневный срок не предоставит российским спецслужбам ключи для декодирования сообщений.
"Интернет и, в том числе, социальные сети — это океан. В океане строить дамбы, заборы, ворота бессмысленно, потому что вокруг все равно океан. В океане надо строить корабли, а корабли — это информационные агентства, блогосфера и так далее. То есть там работать надо, а не запрещать", — говорит Федотов.
Он рассказал, как однажды отправил Дурову обращение по поводу Telegram-каналов с экстремистским содержанием, и тот согласился их заблокировать.
"Силовой метод не всегда эффективен. На мой взгляд, гораздо эффективней вот такой метод — гибкий, мягкий, уважительный… Это некий вариант саморегулирования, потому что заблокировать мессенджер можно, но, во-первых, это неэффективно. Существует масса способов обхода всех этих блокировок, а то, что легко нарушаемо — это уже не запрет, а издевательство над запретом", — сказал собеседник агентства.
"Второй момент, не менее важный: этим мессенджером пользуются не только негодяи, но и вполне добропорядочные граждане. Лишать граждан возможности общаться, читать друг друга, писать друг другу — это, наверное, не самое правильное", — добавил он.
Федотов привел образное сравнение ситуации с возможной блокировкой мессенджера. «Это то же самое, как если бы наши правоохранительные органы узнали, что в одном из поездов, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, едет человек, который собирается совершать убийство. Чтобы предотвратить убийство, что можно сделать? Можно и нужно искать этого убийцу, а можно прекратить железнодорожное сообщение. Вот вариант с блокировкой мессенджера — это остановка движения поездов между Москвой и Санкт-Петербургом», — сказал он.
Сам Дуров в ответ на требование Роскомнадзора пообещал, что Telegram будет отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей.
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