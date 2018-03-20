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Дошколята показали воспитателям, как они видят счастье
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Дошколята показали воспитателям, как они видят счастье 

Управа района Бирюлево Западное 6 часов назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Мероприятие по случаю Дня счастья состоялось в дошкольном отделении школы №933 во вторник, 20 марта.
Для будущих первоклассников организовали творческие занятия по лепке пластилином. С помощью лепки ребята показали, что такое счастье.
— По мнению учредителей Дня Счастья, сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человека. Мы с нашими воспитанниками дарили сегодня себе и окружающим веселое настроение, радость и были счастливыми от того, что мы все дружные, — поделилась впечатлениями воспитатель Светлана Коткова.
Для воспитанников дошкольного отделения в образовательном учреждении района регулярно проводятся тематические мероприятия. Так, в минувшие выходные будущие первоклассники поучаствовали в военно-патриотической игре «Зарница».
Фото: школа №933.
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