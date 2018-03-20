Дошколята показали воспитателям, как они видят счастье

Мероприятие по случаю Дня счастья состоялось в дошкольном отделении школы №933 во вторник, 20 марта.

Для будущих первоклассников организовали творческие занятия по лепке пластилином. С помощью лепки ребята показали, что такое счастье.

— По мнению учредителей Дня Счастья, сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человека. Мы с нашими воспитанниками дарили сегодня себе и окружающим веселое настроение, радость и были счастливыми от того, что мы все дружные, — поделилась впечатлениями воспитатель Светлана Коткова.

Для воспитанников дошкольного отделения в образовательном учреждении района регулярно проводятся тематические мероприятия. Так, в минувшие выходные будущие первоклассники поучаствовали в военно-патриотической игре «Зарница».

Фото: школа №933.