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Зеленоградских бизнесменов научат принципам эффективной рекламы
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Зеленоградских бизнесменов научат принципам эффективной рекламы 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Бесплатный семинар «Секреты эффективной рекламы» пройдет в Зеленограде 22 марта. Местом его проведения станет Бизнес-инкубатор на улице Юности, дом 8 в районе Савелки. Заявленная тема, без сомнения, заинтересует руководителей организаций малого и среднего бизнеса и представителей предпринимательского сообщества.
В ходе семинара они узнают о главных правилах успешной рекламы, о том как привлечь внимание клиента, получить отклик с рекламы без особых затрат, как проводить рекламные компании и акции и как избежать самых распространенных ошибок в подаче рекламы.
Мероприятие состоится в 15.00 в офисе 413, регистрация участников начнется за полчаса до его начала.
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