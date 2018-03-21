Зеленоградских бизнесменов научат принципам эффективной рекламы

Бесплатный семинар «Секреты эффективной рекламы» пройдет в Зеленограде 22 марта. Местом его проведения станет Бизнес-инкубатор на улице Юности, дом 8 в районе Савелки. Заявленная тема, без сомнения, заинтересует руководителей организаций малого и среднего бизнеса и представителей предпринимательского сообщества.

В ходе семинара они узнают о главных правилах успешной рекламы, о том как привлечь внимание клиента, получить отклик с рекламы без особых затрат, как проводить рекламные компании и акции и как избежать самых распространенных ошибок в подаче рекламы.

Мероприятие состоится в 15.00 в офисе 413, регистрация участников начнется за полчаса до его начала.